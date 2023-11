Ngay sau đám cưới với Đoàn Văn Hậu, rộ tin đồn Doãn Hải My có bầu

Ngay khi nghe lời chúc cô dâu chú rể sớm có em bé, khách dự cưới bên dưới ồ lên nói: “Có rồi mà”, “Có rồi”, kèm theo đó là tiếng vỗ tay cho lời phát biểu của nhà trai. Chi tiết này cũng đã gián tiếp xác nhận về tin đồn cô dâu Doãn Hải My đang có tin vui.

Trước đó tại hậu trường đi thử váy cưới của cặp đôi này, Doãn Hải My đã để lộ vòng 2 lùm lùm, to bất thường so với hình ảnh tự đăng tải trước đây. Đặc biệt tại đám cưới diễn ra ngày 11/11 tại Thái Bình, khi xuất hiện ở đám đông nàng WAG của Văn Hậu còn có hành động dùng tay che bụng rất cẩn thận.

Ngày 26/11 cặp đôi này sẽ tiếp tục tổ chức lễ cưới tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội. Thời điểm này cả hai đang tất bật để chuẩn bị cho ngày hạnh phúc của mình.