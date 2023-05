Ngày nóng nhất lịch sử Việt Nam: Lời cảnh cáo cuối cùng của thiên nhiên?

Cụ thể, ngay trong ngày đầu năm mới, ít nhất 7 quốc gia đã chứng kiến thời tiết tháng Giêng ấm nhất được ghi nhận khi nhiệt độ tăng lên mức mùa xuân: Latvia ghi nhận 11,10 độ C, Đan Mạch chứng kiến mức nhiệt 12,60 độ C, Litva trải qua nhiệt độ 14,60 độ C, Belarus đạt được 16,40 độ C, Hà Lan chạm ngưỡng 16,90 độ C, Ba Lan lên tới 19 độ C, và Cộng hòa Séc ghi nhận kỷ lục 19,60 độ C.

Trong khi đó, bỗng dưng xuất hiện một Siberia giữa lòng Bắc Mỹ khi ở Canada và Hoa Kỳ ghi nhận nền nhiệt thấp kỷ lục trong mùa đông, có nơi lên tới - 50 độ C, mức nhiệt tưởng chừng chỉ có ở những vùng Bắc Cực xa xôi.

Còn hai cực Trái Đất? Băng đang tan nhanh chưa từng thấy. Theo Trung tâm dữ liệu băng tuyết quốc gia thuộc Đại học Colorado Boulder, diện tích băng ở Nam Cực đã giảm xuống còn 1,79 triệu km2 vào ngày 21/2, ít hơn 136.000km2 so với mức thấp kỷ lục năm 2022.

Những khối băng nguyên thủy cả triệu năm đang bị sức nóng của mặt trời đốt cháy. Mực nước biển dâng, lũ lụt xuất hiện với cường độ gấp nhiều lần so với lịch sử 100 năm qua. Những hạ lưu sông lớn ở Trung Quốc ghi nhận mức lụt cao hàng năm, dẫn đến nhiều thảm họa thiên nhiên. Nhà cửa, thành phố, tàu điện ngầm ở quốc gia đông dân nhất thế giới thường xuyên chứng kiến cảnh chìm trong biển nước.

Bên kia bán cầu, nước Mỹ cũng thường xuyên ghi nhận lụt lội, thiệt hại đáng kể về người. Tại châu Âu, nước Đức cũng không thoát cảnh mênh mông biển nước tại các thành phố lớn trong năm 2022.

Thiên nhiên ngày càng bức bối và tệ với con người. Nhưng chúng ta chưa thể làm gì để ngăn chặn đà diệt vong trước những biến đổi của Trái Đất.