Ngày nghỉ lễ, bà cụ 109 tuổi được công an đến tận nhà làm căn cước công dân

3 tổ lưu động sẽ hoạt động xuyên suốt 5 ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5, phối hợp công an các xã đến 41 bản xa nhất, cách trở nhất của các xã biên giới thuộc 6 địa phương trên để thu thập dữ liệu, cấp CCCD.

Từ ngày 27/4, tổ công tác Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) hỗ trợ việc thu thập dữ liệu cấp CCCD. Quyết tâm hoàn thành kế hoạch đề ra, những ngày nghỉ lễ, tổ công tác và Công an xã Mỹ Lý vẫn bám trụ ở các bản xa.

Công an đến tận nhà làm CCCD cho các trường hợp ốm đau, nằm một chỗ (Ảnh: Mạnh Hùng).

Riêng trong ngày 30/4, tổ công tác đã hoàn thành việc thu thập dữ liệu cấp CCCD của 35 công dân người Mông và người Thái tại hai bản Nhọt Lợt và Phiêng Phèn, chủ yếu là người già, ốm đau và một số ít người dân đi làm ăn xa về nghỉ lễ.

Đây là 2 bản xa, đường đi dốc đứng, nhiều đoạn các thành viên tổ công tác phải xuống đẩy xe lên đỉnh dốc. Ngày đi thu thập dữ liệu, tối về anh em tranh thủ hoàn thiện hồ sơ cấp CCCD.