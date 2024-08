Ngày hội ASEAN tại New Zealand

Ngày 16/8, tại Wellington, Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán các nước ASEAN tại New Zealand đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày ASEAN lần thứ 57 với chương trình văn hóa nghệ thuật và ẩm thực đặc sắc.

Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại New Zealand Deborah Geels, đại diện chính phủ New Zealand cùng nhiều Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức quốc tế, đại diện các bộ, tổ chức chính trị xã hội, địa phương của New Zealand, cũng như đông đảo cộng đồng và bạn bè của ASEAN tham dự buổi lễ.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch đương nhiệm của ACW, Đại sứ Vương Quốc Thái Lan Waravuth Pouapinya nêu bật những thành tựu phát triển của ASEAN, vai trò trung tâm và vị thế của cộng đồng tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác chiến lược giữa New Zealand và ASEAN và triển vọng nâng tầm quan hệ ASEAN-New Zealand trong thời gian tới.

Nhiều chuyến thăm của Thủ tướng và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand dồn dập trong năm 2024 cho thấy mối quan tâm đặc biệt của nước này đối với các quốc gia Đông Nam Á.