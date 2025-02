Ngày, giờ đẹp cúng Rằm tháng Giêng 2025 theo gợi ý chuyên gia phong thuỷ

Hợp với gia chủ tuổi: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Dần, Thân, Tỵ, Hợi

Giờ đẹp: Quý Mão (5h-7h), Bính Ngọ (11h-13h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h)

Bên cạnh nghi lễ cúng bái tại gia, nhiều người còn có thói quen đi lễ chùa để cầu bình an, may mắn cho cả năm. Dù chọn cách thức nào, điều quan trọng nhất vẫn là tấm lòng thành kính, hướng về điều thiện, mong một năm mới an lành và sung túc.

