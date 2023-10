Ngày đêm ngăn hàng lậu 'vượt biên' trong mùa nước nổi ở miền Tây

Đến hẹn lại lên, khi mùa nước nổi tràn đồng cũng là lúc tuyến biên giới ở tỉnh An Giang nhộn nhạo vận chuyển hàng lậu vào Việt Nam. Quá trình vận chuyển của các đối tượng buôn lậu ngày càng tinh vi, khiến lực lượng Bộ đội biên phòng phải ngày đêm căng mình canh giữ vùng biên.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Hội (Bộ đội Biên phòng An Giang) thực hiện nhiệm vụ tuần tra chống buôn lậu trong mùa nước nổi dọc tuyến biên giới giáp với nước bạn Campuchia.

Chiến sĩ Chau My (binh nhất - Đồn Biên phòng Phú Hội) được đơn vị giao nhiệm vụ lái vỏ lãi đưa tổ công tác đi tuần tra đoạn qua địa bàn ấp Phú Nhơn, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Hiện tuyến đường biên giữa Việt Nam và Campuchia mênh mông biển nước. Trong đêm tối, lực lượng chức năng thực hiện tuần tra, kiểm soát liên tục để kịp thời phát hiện các đối tượng buôn lậu trà trộn vào người dân đang đánh bắt thủy sản.

Theo các chiến sĩ, việc tuần tra khu vực biên giới mùa nước nổi gặp nhiều khó khăn. "Khó nhất là những hôm giông gió, mưa bão. Mặc dù đã trang bị áo phao nhưng trong quá trình làm nhiệm vụ chúng tôi luôn đề cao cảnh giác vì đêm tối sông nước mênh mông, nước lũ sâu đến 2-3m", Trung úy Hứa Hồng Sáng - Đội trưởng đội vũ trang Đồn Biên phòng Phú Hội nói.