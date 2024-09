Ngày đầu tiên người dân đi qua cầu phao Phong Châu

Hàng trăm lượt phương tiện đi qua cầu phao vừa lắp đặt thay thế cầu Phong Châu bị sập, việc di chuyển của người dân có sự giám sát của lực lượng chức năng nhằm đảm bảo an toàn. Sáng 30/9, sau khi Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh hoàn thành việc lắp đặt, kiểm tra kỹ thuật cầu phao dã chiến thay thế cầu Phong Châu (tỉnh Phú Thọ), các phương tiện ở đôi bờ sông Hồng đã được phép lưu thông qua cầu. Theo ghi nhận của PV VietNamNet, trên cầu phao, bắt đầu từ 6h, đông đảo người dân và phương tiện từ 2 huyện Lâm Thao và Tam Nông di chuyển qua cầu, tuân thủ các yêu cầu của lực lượng chức năng. Rất đông người dân đi qua cầu phao. Ảnh: Đức Hoàng Trước đó, vào sáng qua (29/9), sau khoảng 90 phút lắp đặt, lực lượng công binh đã hoàn thành việc ghép nối 26 đốt khơi và 2 đốt mố cầu phao. Để đảm bảo an toàn trong việc vận hành cầu, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát đi thông báo: Các phương tiện xe thô sơ, xe máy, xe gắn máy, mô tô 3 bánh được phép lưu thông 2 chiều, vận tốc không quá 5 km/h. Chỉ cho phép ô tô con, xe bán tải lưu thông 1 chiều khi qua cầu, thời gian mỗi chiều lưu thông 10 phút, khoảng cách giữa các xe trên cầu không dưới 30m, vận tốc không quá 10 km/h. Việc di chuyển của người dân được giám sát, đảm bảo an toàn bởi lực lượng quân đội. Ảnh: Đức Hoàng Dòng phương tiện xuống cầu phao từ phía bờ thuộc huyện Tam Nông. Ảnh: Đức Hoàng Dòng phương tiện đi qua cầu phao Phong Châu. Ảnh: Đức Hoàng