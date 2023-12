Ngày 8/12 năm xưa: John Lennon bị bắn chết; SNG ra đời; Ca COVID-19 đầu tiên; Nhạc sỹ Phú Quang qua đời

Sự ra đời của SNG xuất phát từ việc các nước cộng hoà thuộc Liên Xô cũ mặc dù đã tuyên bố độc lập nhưng vẫn có nhu cầu phối hợp hoạt động cùng nhau trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, chính sách đối ngoại…

Một trong các mục tiêu chủ yếu của SNG là tạo một diễn đàn để thảo luận các vấn đề liên quan đến phát triển xã hội và kinh tế của các quốc gia mới độc lập.

Mia Hamm giải nghệ

Ngày 8/12/2004, tượng đài bóng đá nữ Mỹ và thế giới Mia Hamm chính thức giải nghệ sau trận giao hữu Mỹ thắng Mexico 5-0. Cựu tiền đạo tuyển nữ Mỹ được xem là nữ cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nước này và cả thế giới.

Mia Hamm có 267 lần khoác áo tuyển Mỹ kéo dài từ 1987-2004. Dự 4 kỳ World Cup (vô địch 2 kỳ 1991, 1999), 3 lần dự Olympic (2 lần vô địch 1996,2004). Ngoài ra Mia Hamm từng 2 lần được bầu là cầu thủ nữ xuất sắc nhất của FIFA năm 2001,2002, cùng vô số danh hiệu cá nhân trong lĩnh vực thể thao lẫn xã hội.

Nữ cầu thủ sinh năm 1972 hiện là đồng sở hữu của Los Angeles FC, từng là Đại sứ toàn cầu của Barcelona và từng nằm trong ban giám đốc của CLB AS Roma. Cô cũng là tác giả của cuốn sách nổi tiếng: ‘Go For the Goal: A Champion's Guide to Win in Soccer and Life’. Hamm đã xuất hiện trong một số bộ phim và chương trình truyền hình, đặc biệt là bộ phim tài liệu của HBO: ‘Dare to Dream: The Story of the US Women's Soccer Team’.

SpaceX Dragon của Elon Musk hạ cánh thành công từ quỹ đạo Trái đất

Ngày 8/12/2010, với lần phóng thứ hai của SpaceX, Dragon trở thành tàu vũ trụ được chế tạo và vận hành thương mại đầu tiên hạ cánh thành công từ quỹ đạo Trái đất