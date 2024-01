Ngày 7/1 năm xưa: Ngày chiến thắng diệt chủng tại Campuchia;Vụ tấn công Charlie Hebdo

Ngày 7/1/1929 một trong những bộ truyện tranh hay nhất thế giới là "Tarzan" chính thức ra mắt.

Được viết bởi Edgar Rice Burroughs, một nhà văn viễn tưởng người Mỹ vào năm 1912, ‘Tarzan’ có tựa đề đầy đủ là ‘Tarzan of the Apes’, kể về một nhân vật hư cấu, nguyên mẫu là đứa trẻ hoang dã, là con trai của một lãnh chúa quý tộc và quý bà người Anh, được nuôi dưỡng trong rừng rậm châu Phi bởi loài vượn lớn Magani, lớn lên không biết nói tiếng người.Sau đó, anh trải nghiệm nền văn minh loài người rồi từ chối nó và trở về với thiên nhiên như một nhà thám hiểm anh hùng.

Truyện trnh Tarzan năm 1929 do Hal Foster vẽ. Ảnh: Comics World

Tác phẩm được coi là một trong những sáng tạo lâu dài nhất trong tiểu thuyết, tượng trưng cho bản chất nguyên sơ và hoang sơ của loài người.

‘Tarzan of the Apes’ được đăng báo, dựng thành kịch và nhiều loại hình khác nhưng mãi đến năm 1929 mới được chuyển thể thành truyện tranh do họa sĩ Hal Foster vẽ tranh minh họa

