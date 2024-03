Ngày 3/3 năm xưa: Ngày Lễ Búp bê Nhật Bản; TIME ra số đầu tiên; Khủng bố tấn công đội cricket Sri Lanka

Ngày sinh giới hoang dã thế giới

Tại phiên họp thứ 68 ngày 20/12/2013, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA) đã ra Nghị quyết A/RES/68/205 chọn ngày 3 tháng 3 hằng năm là ngày Ngày Sinh giới Hoang dã Thế giới, viết tắt là WWD (World Wildlife Day).

Việc kỷ niệm này ra đời nhằm mừng ngày thông qua Công ước về buôn bán quốc tế các loài động thực vật hoang dã có nguy cơ (tuyệt chủng) (CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), đồng thời cổ động nâng cao nhận thức về hệ động vật và thực vật hoang dã trên thế giới.

Sinh giới hoang dã đóng góp vào sinh thái, di truyền, xã hội, kinh tế, khoa học, giáo dục, văn hóa, giải trí và thẩm mỹ, để phát triển bền vững và hạnh phúc của con người. Vì vậy, việc tôn vinh sinh giới hoang dã và công việc bảo tồn cần được thực hiện rộng rãi trên toàn cầu.

-Ngày Lễ Búp bê Nhật Bản

Ngày 3 tháng 3 hằng năm tại Nhật là ngày Hina matsuri, nghĩa là ngày Lễ Búp bê dành cho các bé gái. Tương truyền ngày lễ này có từ Thời kỳ Hejan (794-1185). Người Nhật tin rằng búp bê có thể xua đuổi những linh hồn xấu. Vì vậy, họ đã làm ra những búp bê bằng rơm rồi thả xuống sông với mong muốn cầu mong cho những điều không tốt sẽ tránh xa những đứa bé.

Các bé gái trưng bày búp bê với mong ước những điều tốt đẹp nhất

Vào ngày này, các bé gái thường được cha mẹ tổ chức tiệc riêng với nhiều món ngon. Các bé sẽ trang trí các loại búp bê lên một kệ gỗ 7 tầng. Mỗi tầng có một ý nghĩa khác nhau, tựu chung mong muốn những điều tốt đẹp nhất, thể hiện ‘công-dung-ngôn-hạnh’ của con gái.