Ngày 22/1 năm xưa: Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch

Nhà thần kinh học đầu tiên bay vào vũ trụ

Ngày 22/1/1992, Roberta Bondar trở thành người phụ nữ Canada đầu tiên và là nhà thần kinh học đầu tiên du hành vào vũ trụ.

Đầu năm 1990, Bondar được chọn làm chuyên gia về tải trọng cho Phòng thí nghiệm Vi trọng lực Quốc tế đầu tiên (IML-1 nhằm mục đích nghiên cứu tác động của tình trạng không trọng lượng đối với các sinh vật sống.

Roberta Bondar làm việc trên tàu con thoi Discovery. Ảnh: Britanica

Bà bay vào vũ trụ với tư cách là chuyên gia về tải trọng trên tàu con thoi Discovery trong sứ mệnh STS-42, phóng lên vũ trụ vào ngày 22/1/1992. Trong sứ mệnh kéo dài 8 ngày, bà và sáu phi hành gia khác đã tiến hành một số thí nghiệm khoa học vật liệu và khoa học đời sống trên Spacelab, tập trung vào khả năng thích ứng của hệ thần kinh con người với trọng lực thấp và phân tích tác động của vi trọng lực lên các sinh vật sống khác

Năm 2003 Bondar được bổ nhiệm làm hiệu trưởng của Đại học Trent ở Peterborough, Ontario, giữ chức vụ này cho đến năm 2009.

Ngoài ra bà còn là một nhiếp ảnh gia thành công đã xuất bản hai cuốn sách ảnh do mình thực hiện: Touching the Earth (1994) về chuyến bay vũ trụ , và ‘The Arid Edge of Earth’ (2006) về sa mạc.

-Thổ dân châu Mỹ đầu tiên làm Tổng thống

Ngày 22/1/2006 Evo Morales tuyên thệ nhậm chức tổng thống Bolivia, trở thành người gốc thổ dân châu Mỹ đầu tiên đầu tiên giữ chức vụ này, kể từ thời thuộc địa Tây Ban Nha,

Evo Morales , sinh ngày 26/10/1959, là người thuộc bộ tộc Aymara. Ông trở thành Tổng thống thứ 80 của Bolivia, đồng thời giữ kỷ lục cầm quyền lâu năm nhất với 13 năm cầm quyền.