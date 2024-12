Ngày 2/12, VN-Index tăng nhẹ, thanh khoản thấp

Phiên giao dịch ngày 2/12, thị trường bật tăng mạnh ngay từ khi mở cửa, nhưng sau đó các nhóm ngành cổ phiếu giao dịch phân hóa cùng nhóm VN30 bị bán mạnh khiến chỉ số chung dần suy yếu và chìm trong sắc đỏ ở phiên chiều. VN-Index may mắn lấy lại sắc xanh ở cuối phiên là nhờ các cổ phiếu lớn như: VCB, LPB, BVH, HPG vẫn giao dịch tích cực. Chốt phiên, VN-Index tăng 0,75 điểm và lên mức 1.251,21 điểm. Trên sàn HoSE, giá trị khớp lệnh phiên này giảm so với phiên trước, đạt hơn 9.519,49 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 305 tỷ đồng trên HoSE. Phiên hôm nay, nhóm cổ phiếu VN30 đóng cửa có 9 mã tăng, 4 mã đứng giá và 17 mã giảm. Trong đó, BVH tăng 3,16% lên 49.000 đồng/cổ phiếu. Các mã: CTG, GVR, HDB, HPG, SAB, TCB, VCB, VPB tăng nhẹ từ 0,18-0,96%. Ở chiều ngược lại, các mã: ACB, BID, FPT, GAS, MSN, MWG, PLX, SSB, SSI, STB, TPB, VHM, VIB, VIC, VJC, VNM, VRE giảm nhẹ từ 0,1-0,82%. Xét về nhóm ngành, nhóm cổ phiếu thép ngoại trừ VCA bất ngờ tăng trần lên 10.400 đồng/cổ phiếu, còn lại ít biến động. Cụ thể, DTL và HPG tăng nhẹ chưa đến 1%, HSG và NKG dừng ở tham chiếu, 3 mã: HMC, SMC, TLH giảm nhẹ. Nhóm cổ phiếu chứng khoán giao dịch phân hóa ở phiên sáng và đảo chiều giảm nhẹ khi đóng cửa. Cụ thể, DSE tăng 2,55%, các mã: APG, CTS, TVB, VCI, VND tăng nhẹ, 3 mã: TCI, VDS, VIX dừng ở tham chiếu. Ngược lại, ORS giảm 1,08%, các mã: AGR, BSI, FTS, HCM, SSI, TVS giảm nhẹ. Nhóm cổ phiếu ngân hàng với điểm tựa chính là các mã lớn đã duy trì được đà tăng nhẹ đến cuối phiên. Ngoài các mã: ACB, BID, CTG, HDB, MBB, SHB, SSB, STB, TCB, TPB, VCB, VPB, VIB trong nhóm VN30 đã kể trên, các mã còn lại: LPB tăng 3,1%, NAB tăng nhẹ, EIB, MSB, OCB dừng ở tham chiếu. Nhóm cổ phiếu bất động sản đóng cửa giảm nhẹ, trong đó DTA giảm 5,25%, DXG giảm 1,43%, DXS giảm 2,73%, SGR giảm 2,62%... Nhóm cổ phiếu bảo hiểm sau phiên dậy sóng cuối tuần trước thì phiên này đã hạ nhiệt. Bên cạnh BVH đã kể trên, MIG tăng 2,76%, BIC dừng ở tham chiếu, BMI giảm 1,88%, PIG giảm 5,42%. Đáng chú ý, lực cầu tăng mạnh tại nhóm cổ phiếu đầu tư công, trong đó HHV tăng 3,65%, VCG tăng 3,45%, CII tăng 2,13%, LCG tăng 2,49%... Các nhóm ngành khác như: nguyên vật liệu, tư liệu sản xuất, viễn thông, chăm sóc sức khỏe đóng cửa trong sắc xanh. Ngược lại, các ngành cổ phiếu: vận tải, phần mềm, tiện ích, thực phẩm đồ uống, hàng tiêu dùng đóng cửa trong sắc đỏ. * Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam phiên hôm nay giằng co mạnh ở phiên chiều và may mắn đóng cửa trong sắc xanh, VNXALL-Index đóng cửa tăng 0,50 điểm (+0,02%), lên mức 2.065,48 điểm. Thanh khoản toàn thị trường, với khối lượng giao dịch đạt 475,96 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt 12.022,49 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 158 mã tăng giá, 111 mã đứng giá và 192 mã giảm giá. * Tại sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại mức 225,32 điểm, tăng 0,68 điểm (+0,30%). Thanh khoản đạt tổng cộng có hơn 33,57 triệu CP được chuyển nhượng, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 609,06 tỷ đồng. Toàn sàn có 63 mã tăng, 69 mã đứng giá và 88 mã giảm giá. Chỉ số HNX30 đóng cửa tăng 2,13 điểm (+0,44%) và lên mức 481,92 điểm. Khối lượng giao dịch đạt khoảng hơn 19,51 triệu đơn vị, giá trị tương ứng là hơn 454,35 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu HNX30 kết thúc ngày giao dịch có 9 mã tăng, 6 mã đi ngang và 15 mã giảm giá. Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM Index giảm điểm, đóng cửa tại mức 92,44 điểm, giảm 0,30 điểm (-0,32%). Thanh khoản toàn thị trường, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 20,35 triệu CP, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 255,30 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu UPCoM kết thúc ngày giao dịch có 142 mã tăng, 116 mã đi ngang và 125 mã giảm giá. * Tại sàn TP Hồ Chí Minh, chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 0,75 điểm (+0,06%) và lên mức 1.251,21 điểm. Thanh khoản đạt hơn 497,42 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt 11.965,12 tỷ đồng. Toàn sàn có 147 mã tăng, 85 mã đứng giá và 221 mã giảm giá. Chỉ số VN30 giảm 2,43 điểm (-0,19%) và ở mức 1.308,83 điểm. Thanh khoản đạt hơn 152,39 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch 5.197,68 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu VN30 kết thúc ngày giao dịch có 9 mã tăng, 4 mã đi ngang và 17 mã giảm giá. Năm cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất là HPG (hơn 18,57 triệu đơn vị), DXG (hơn 11,42 triệu đơn vị), VIX (hơn 8,43 triệu đơn vị), SSI (hơn 7,83 triệu đơn vị), VCG (hơn 7,60 triệu đơn vị). Năm cổ phiếu tăng giá nhiều nhất là VCA (7,00%), NO1 (6,93%), DHM (6,83%), SIP (4,58%), TNT (4,36%). Năm cổ phiếu giảm giá nhiều nhất là TTE (-6,87%), DTT (-6,84%), HU1 (-6,67%), MCP (-6,13%), FUEFCV50 (-6,08%). * Chứng khoán phái sinh hôm nay có 150.362 hợp đồng được giao dịch, giá trị 19.780,54 tỷ đồng.