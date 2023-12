Ngày 13/12 năm xưa: Thông qua Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật; Taylor Swift chào đời; Saddam Hussein bị bắt giữ

Năm 2001, ông và Liên Hợp Quốc được nhận giải Nobel Hòa bình, đồng thời ông giữ chức chủ tịch của The Elders, một tổ chức do Nelson Mandela thành lập.

Shevchenko là 1 trong 6 cầu thủ AC Milan vinh dự giành được giải thưởng này. Những người khác gồm: Gianni Rivera, Van Basten, Ruud Gullit, George Weah, Kaka.

Shevchenko cũng là cầu thủ Ukraine thứ 3 giành giải thưởng này, sau Oleg Blokhin (1975) và Igor Belanov (1986).

-Thông qua Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật

Ngày 13/12/2006 Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Công ước Quốc tế về quyền của người khuyết tật (Convention on the Rights of Persons with Disabilities).

Đây là hiệp ước đầu tiên mang lại vị thế và quyền hợp pháp nhìn nhận tình trạng khuyết tật như là một vấn đề về quyền con người. Công ước này còn có ý nghĩa đặc biệt khi thay đổi cách nhìn đối với tình trạng khuyết tật là một vấn đề xã hội chứ không phải là vấn đề y tế, và xác lập sự dịch chuyển từ phương thức tiếp cận theo hướng nhân đạo sang hướng nhân quyền.

Hiện đã có hơn 150 quốc gia tham gia ký kết và 97 nước phê chuẩn Công ước này. Việt Nam là thành viên thứ 118 tham gia ký Công ước vào ngày 22/10/2007.

-Elon Musk là Nhân vật của năm 2021

Ngày 13/12, tạp chí Time của Mỹ đã vinh danh tỷ phú Elon Musk, CEO của hãng hàng không vũ trụ SpaceX và Tesla, là “Nhân vật của năm 2021”.

2021 là năm rực rỡ đối với Elon Musk. Ông trở thành người giàu nhất thế giới do cổ phiếu của Tesla tăng. Bên cạnh đó, Công ty SpaceX của ông Musk đã thực hiện chuyến bay đưa những hành khách tư nhân đầu tiên lên vũ trụ mà không có phi hành gia chuyên nghiệp đi cùng.

“Nhân vật của năm là người có tầm ảnh hưởng lớn. Rất ít cá nhân có sức ảnh hưởng với sự sống trên Trái đất, thậm chí là ngoài Trái đất như Elon Musk. Trong năm 2021, Musk không chỉ là người giàu nhất thế giới mà còn là minh chứng rõ ràng nhất về sự thay đổi lớn trong xã hội của chúng ta”, Edward Felsenthal, tổng biên tập tạp chí Time, cho biết.