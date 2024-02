Ngày 12/2 năm xưa: Ngày Tay đỏ quốc tế, chống sử dụng binh sĩ trẻ em

-Ngày Tay đỏ (Ngày Quốc tế chống sử dụng binh sĩ trẻ em)

Ngày 12/2 hàng năm được chọn là ngày Quốc tế chống sử dụng Binh sĩ trẻ em (International Day against the Use of Child Soldiers) hay còn gọi là Ngày tay đỏ (Red Hand Day), với thông điệp được gửi đến các nhà lãnh đạo chính trị và các sự kiện được tổ chức trên toàn thế giới quan tâm đến số phận của những trẻ em bị ‘bắt lính’, bị trưng dung phục vụ nhiệm vụ quân sự, xung đột vũ trang.

Dấu lăn tay đỏ cổ động cho Ngày Tay đỏ quốc tế tại Đức năm 2012. Ảnh: Bunz

Ngày Tay đỏ được khởi xướng vào năm 2002 khi "Nghị định thư không bắt buộc của Công ước về Quyền trẻ em về sự tham gia của trẻ em trong xung đột vũ trang" (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict) có hiệu lực vào ngày 12/2/2002. Biên bản này đã được thông qua bởi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tháng 5/2000 và hiện nay đã có chữ ký của hơn 100 quốc gia khác nhau.

Nhiều trẻ em bị bắt làm binh sĩ trong các cuộc xung độ vũ trang tại châu Phi. Ảnh: CNN

Một số tổ chức quốc tế đang hoạt động chống lại việc sử dụng trẻ em làm binh sĩ, như là Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Tổ chức Ân xá Quốc tế, Terre des Hommes hoặc Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Tại nhiều quốc gia: Rwanda, Uganda, CHDC Congo, Sierra Leon, Colombia… tình trạng sử dụng trẻ em làm binh sĩ khá phổ biến do thương xuyên xung đột vũ trang, nội chiến.

