Ngành TT&TT triển khai các giải pháp để chủ động ứng phó bão Yinxing

Các đơn vị thuộc Bộ TT&TT cùng doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và Sở TT&TT những tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận vừa được yêu cầu triển khai ngay một số nhiệm vụ để chủ động ứng phó bão Yinxing và mưa lớn. Cụ thể, tại công điện phát ra ngày 8/11, một việc được Bộ TT&TT yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai ngay để chủ động ứng phó bão Yinxing và tình trạng mưa lớn ở khu vực miền Trung là thực hiện nghiêm chế độ trực lãnh đạo, trực ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và trực ứng cứu thông tin 24/24; theo dõi sát tình hình diễn biến của bão. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cập nhật diễn biến bão số 7 Yinxing. Ảnh: nchmf.gov.vn Cục Viễn thông chịu trách nhiệm tổng hợp tình hình diễn biến của bão, tham mưu cho lãnh đạo Bộ TT&TT các phương án chỉ đạo ứng phó, đồng thời chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai các biện pháp ứng phó. Cục Báo chí, Cục PTTH&TTĐT chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng phát sóng, đưa tin kịp thời về dự báo, cảnh báo diễn biến của bão, các nội dung chỉ đạo ứng phó với bão. Cục Bưu điện Trung ương đáp ứng thông tin liên lạc bằng xe cơ động cho đoàn công tác của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đi chỉ đạo ứng phó với bão khi có yêu cầu. Nhiệm vụ của Vụ Bưu chính là chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính rà soát hệ thống đường thư bưu chính, lên phương án bảo đảm an toàn thông tin bưu chính phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó với bão. Công điện của Bộ TT&TT cũng nêu rõ những nhiệm vụ Sở TT&TT các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận cần tập trung như chỉ đạo các Đài PT-TH, đài truyền thanh cơ sở cập nhật bản tin dự báo bão từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, tăng thời lượng và tần suất phát bản tin dự báo bão; là đầu mối chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn phối hợp triển khai đồng bộ các phương án ứng phó kịp thời, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc. Đồng thời, xác định các khu vực bị mất liên lạc do ảnh hưởng của bão để phối hợp với Cục Viễn thông chỉ doanh nghiệp viễn thông triển khai roaming giữa các mạng để bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó bão; thông tin cho Sở Công Thương các khu vực cần ưu tiên điện lưới cho trạm BTS kiên cố chịu được rủi ro thiên tai cấp 4 để bảo đảm duy trì thông tin liên lạc... Các doanh nghiệp viễn thông phải triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo điều hành ứng phó bão, lên phương án ứng cứu thông tin khi có sự cố xảy ra. Gia cố nhà trạm, cột cao, cột ăng-ten thuộc các hệ thống có khả năng bị ảnh hưởng của bão và bổ sung kịp thời thiết bị dự phòng cho những đơn vị tại địa bàn dự kiến nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão. Cùng với đó, sẵn sàng tổ chức nhắn tin cảnh báo bão tới các thuê bao trên địa bàn có khả năng bị ảnh hưởng cũng như sẵn sàng roaming giữa các mạng di động khi có yêu cầu của Bộ TT&TT. Hướng dẫn người dân cách cài đặt để máy điện thoại có thể tự động chuyển vùng dịch vụ giữa các mạng viễn thông di động. Công điện của Bộ TT&TT còn chỉ đạo cụ thể những việc 3 nhà mạng lớn là VNPT, Viettel, MobiFone và Vishipel phải tập trung làm để kịp thời ứng phó với bão Yinxing. Trong đó, VNPT, Viettel, MobiFone phải bảo đảm an toàn mạng lưới, thông tin liên lạc mạng công cộng và tăng cường các xe BTS lưu động đến các địa điểm có nguy cơ bị mất liên lạc để sẵn sàng ứng cứu. Vishipel duy trì nghiêm chế độ trực canh thông tin cấp cứu - khẩn cấp, đặc biệt với các tàu thuyền đánh bắt hải sản bằng phương thức thoại trên tần số cấp cứu - khẩn cấp, tiếp nhận, chuyển tin kịp thời đến các địa chỉ nhận tin theo quy định.