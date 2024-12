Ngành TT&TT tăng tốc, bứt phá, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ TT&TT, năm 2024, ngành TT&TT đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Sáng ngày 25/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Trong năm 2024, Đảng ủy Bộ TT&TT đã phối hợp cùng Ban cán sự Đảng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong Bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị trong chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra năm 2024 cùng các nhiệm vụ đột xuất. Đảng ủy Bộ TT&TT cũng đã xây dựng, ban hành 4 Nghị quyết chuyên đề năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ về công tác xây dựng thể chế, báo chí, hạ tầng số, chuyển đổi số. Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của Đảng ủy Bộ TT&TT. Ảnh: Thảo Anh Chia sẻ tại Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Đức Long, Bí thư Đảng ủy Bộ TT&TT, cho hay Đảng bộ Bộ TT&TT đã quyết liệt trong việc tăng tốc, bứt phá, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Năm 2024, ngành TT&TT đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, hạ tầng số tiếp tục được mở rộng, phát triển đi trước một bước, trở thành hạ tầng thiết yếu và là nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Xếp hạng Chính phủ điện tử của Việt Nam đạt bước tiến vượt bậc, đứng thứ 71/193 quốc gia theo bảng xếp hạng của Liên hợp quốc, tăng 15 bậc so với năm 2022. Lần đầu tiên Việt Nam được vào nhóm các quốc gia có mức phát triển “rất cao”. Kinh tế số tiếp tục là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam, với tốc độ tăng trưởng vượt 20%/năm, cao gấp gần ba lần tốc độ tăng trưởng GDP quốc gia, nhanh nhất trong khu vực ASEAN. An toàn thông tin tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Chỉ số an toàn thông tin mạng của Việt Nam giữ vững vị trí dẫn đầu khu vực ASEAN, xếp hạng 17/194 quốc gia. Công nghiệp công nghệ số đã đạt những bước tiến vượt bậc, đưa Việt Nam vươn xa trên bản đồ công nghệ thế giới. Công tác phát triển và quản lý báo chí đạt nhiều thành tựu nổi bật. Hành lang pháp lý được củng cố ngày càng vững chắc. Truyền thông chính sách cũng đạt hiệu quả cao với 97,8% bộ, ngành, địa phương triển khai chương trình/kế hoạch; tỷ lệ chặn, gỡ nội dung xấu độc trên 93%. Thứ trưởng Phạm Đức Long, Bí thư Đảng ủy Bộ TT&TT. Ảnh: Thảo Anh “Các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới, tiếp tục nâng cao chất lượng chi bộ. Công tác nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng, công tác chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; công tác tuyên giáo, dân vận được tích cực triển khai”, Thứ trưởng Phạm Đức Long nhận định. Với tinh thần đó, năm 2024, Đảng bộ Bộ TT&TT đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Sang năm 2025, nước ta tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn nên chịu tác động đan xen nhiều mặt. Trong khi đó, kinh tế thế giới đang gia tăng khả năng suy thoái, bất ổn, biến động nhanh và khó lường về kinh tế, chính trị, quân sự, thiên tai dịch bệnh khó dự báo trước. Theo Thứ trưởng Phạm Đức Long, thời gian tới sẽ có nhiều thay đổi khi triển khai tinh gọn tổ chức bộ máy. Với tinh thần xung kích, gương mẫu của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, Bí thư Đảng ủy Bộ TT&TT đề nghị các cán bộ đảng viên tiếp tục giữ vững tư tưởng, chính trị, luôn tiên phong, gương mẫu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao tại mỗi cương vị công tác.