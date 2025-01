Ngân nga tiếng chuông hòa bình

Trong chiến tranh ác liệt, một ngôi chùa đơn sơ dựng lên bằng tranh tre như Bửu Lâm thì lấy đâu ra đại hồng chung, thế là chiếc “đại hồng chung bom” ra đời. Sau trận mưa bom, người dân trong vùng đã lấy một quả bom không nổ, nặng khoảng 227 kg, cưa bỏ phần đuôi để làm chuông. Nhà chùa khai thị lên đó bốn chữ Hán: Xuân, Hạ, Thu, Đông tượng trưng cho bốn mùa, cũng là vòng luân hồi theo quan điểm nhà Phật. Mỗi khi được đánh lên, tiếng chuông từ quả bom không nổ ngân vang như truyền đi thông điệp cầu mong quê hương, đất nước sớm được thanh bình.

Du khách đến tham quan quả chuông Hòa Bình trong

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đến quả chuông của hòa bình

Sau năm 1975, Hòa thượng Thích Thông Giám tiếp tục quy tập hài cốt nạn nhân xấu số trong các trận mưa bom về chùa làm lễ cầu siêu. Thanh âm “đại hồng chung bom” lại được vang lên. May mắn, thời điểm này non sông đã liền một dải, cánh chim hòa bình đã tung bay tự do trên cả nước.