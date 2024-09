Ngân hàng rao bán nợ của các công ty liên quan con trai Chủ tịch Tân Hoàng Minh

Agribank Chi nhánh Trung Yên (Hà Nội) vừa thông báo bán đấu giá khoản nợ của 3 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Các khoản nợ này từng được ngân hàng nhiều lần thông báo bán đấu giá trong hơn một năm qua. Agribank Trung Yên lần thứ 8 thông báo bán đấu giá khoản nợ của CTCP Đầu tư Xây dựng Thành Đạt Việt Nam, giá khởi điểm 19,6 tỷ đồng. CTCP Đầu tư Xây dựng Thành Đạt Việt Nam được thành lập vào năm 2018 do ông Đỗ Hoàng Việt làm người đại diện pháp luật. Ông Đỗ Hoàng Việt được biết đến với vai trò phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, con trai của Chủ tịch Đỗ Anh Dũng. Đỗ Hoàng Việt bị tuyên án 3 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong vụ án xảy ra tại Tân Hoàng Minh. Khoản nợ thứ 2 được rao bán đấu giá là khoản nợ của CTCP đầu tư phát triển nhà Hoàng Hải Phú Quốc. Đây là lần thứ 13 Agribank Trung Yên rao bán khoản nợ này. Mức giá khởi điểm của khoản nợ đấu giá là 252,56 tỷ đồng, giảm khoảng 30 tỷ đồng so với thời điểm rao bán một năm trước. Hoàng Hải Phú Quốc cũng là một doanh nghiệp do ông Đỗ Hoàng Việt làm người đại diện theo pháp luật. Công ty này là chủ đầu tư dự án Khu du lịch phức hợp Hoàng Hải - Hoàng Hải Complex (được quy hoạch trên tổng diện tích hơn 12ha, gồm 12 lô đất khách sạn nghỉ dưỡng, 76 lô đất khách sạn phố và 2 lô đất thương mại dịch vụ). Dự án này nằm trong Tổ hợp quần thể du lịch, giải trí quy mô gần 34ha và hơn 20 km đường biển tại Bãi Trường, thuộc xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Bản thân Hoàng Hải Complex cũng đã được Tân Hoàng Minh dùng làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay của nhiều công ty con trong tập đoàn. Một số khoản nợ từng được Agribank Chi nhánh Tràng An thông báo bán đấu giá nhiều lần từ tháng 8/2023 đến nay, như khoản nợ của Công ty TNHH dịch vụ xây dựng Xuân Nam, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Mạnh Loan, CTCP Hạ tầng cảnh quan Green-Art, và Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Mivi Việt Nam. Ngoài ra, Agribank Trung Yên cũng thông báo bán đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Anh Thắng, giá khởi điểm 63,850 tỷ đồng, giảm khoảng 7 tỷ đồng so với thời điểm rao bán lần đầu hơn một năm trước. Anh Thắng là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tân Hoàng Minh, được thành lập từ năm 2011 và có trụ sở đặt tại toà nhà D’ Le Pont D’or Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội. Công ty này đăng ký hoạt động trong lĩnh vực giám sát thi công công trình xây dựng, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình. Hiện công ty đã dừng hoạt động.