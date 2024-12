Một chi nhánh ngân hàng rao bán hơn 51 tấn phế liệu từ các linh kiện thiết bị, máy móc đã qua sử dụng. Trong khi một nhà băng khác cũng đang tìm đối tác định giá khoản nợ của đại gia xăng xầu để chuẩn bị rao bán. Ngân hàng TNHH Indovina Chi nhánh Mỹ Đình (IVB Mỹ Đình) vừa thông báo về việc đấu giá tài sản gồm 51,2 tấn bộ phận, linh kiện của máy móc thiết bị đã cũ, hỏng, hết khấu hao và không thể tái sử dụng, tình trạng là sắt phế liệu. Giá khởi điểm cho lô tài sản này là 512 triệu đồng, tương đương mức giá 10.000 đồng/kg. IVB Mỹ Đình cho biết, tại thời điểm thẩm định giá, toàn bộ số máy móc trên đã sử dụng từ lâu, hết khấu hao, đã bị tháo rời từng bộ phận, linh kiện, sắp xếp lộn xộn, không còn nguyên trạng, không hoạt động và không thể sửa chữa hoặc sửa chữa không hiệu quả, chỉ có giá trị là sắt phế liệu. Theo danh mục đính kèm, trong tổng khối lượng 51,2 tấn thiết bị trên hầu hết là các máy móc, thiết bị nhập khẩu từ Nhật Bản và được sản xuất năm 2008, đưa vào sử dụng từ 2008-2009. Các thiết bị chủ yếu trong lĩnh vực cơ khí, gồm: máy tiện, máy dột dập, máy mài, máy cắt tôn, máy cắt dây, máy xung kim loại, dây chuyền sơn tĩnh điện, dây chuyền mạ kẽm niken, dây chuyền đúc hợp kim nhôm, kẽm, dây chuyền đúc áp lực động,... Một chi nhánh ngân hàng khác là VietinBank Hà Giang cũng vừa thông báo lựa chọn tổ chức định giá khoản nợ của Công ty TNHH Trung Linh Phát - một đại gia xăng dầu có trụ sở tại TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Việc định giá khoản nợ để làm cơ sở xác định giá khởi điểm tổ chức bán đấu giá công khai khoản nợ. Trung Linh Phát do ông Trần Văn Dân, chủ tịch HĐTV làm người đại diện theo pháp luật. Giá trị khoản nợ của Trung Linh Phát tại VietinBank Hà Giang tính đến 10/12/2024 lên tới 970 tỷ đồng, trong đó nợ gốc gần 681,2 tỷ đồng. Tài sản bảo đảm cho khoản nợ là 4 quyền sử dụng đất thuộc sở hữu của Công ty TNHH Trung Linh Phát tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang và tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình; 5 quyền sử dụng đất thuộc sở hữu của ông Trần Văn Dân có diện tích từ 523-639m2 có cùng địa chỉ tại Khu đô thị Ninh Khánh, phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Ngoài ra, tài sản bảo đảm cho khoản vay của Trung Linh Phát còn có 1 quyền sử dụng đất diện tích 407,1m2 tại số 141 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, TPHCM, thuộc sở hữu của bà Nguyễn Thị Sáu. 4 phương tiện vận tải thuộc sở hữu của Công ty TNHH Trung Linh Phát, gồm 3 xe ô tô xi téc chở xăng dầu, 1 xe bán tải Mitsubishi Triton. Tài sản bảo đảm là các hàng tồn kho; quyền tài sản, quyền phải thu phát sinh từ các hợp đồng kinh tế thuộc sở hữu của Công ty TNHH Trung Linh Phát. Và 6 cuốn sổ tiết kiệm thuộc sở hữu của bà Phạm Thị Linh. Đại gia xăng dầu Trung Linh Phát bị Bộ Công Thương tước giấy phép kinh doanh xăng dầu từ ngày 7/12/2024 và bị yêu cầu hoàn trả toàn bộ số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu, số tiền nợ quỹ đến thời điểm thu hồi giấy phép. Tháng 9/2024, Agribank Chi nhánh Ninh Bình cũng từng thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo cho khoản nợ của Trung Linh Phát gồm 2 quyền sử dụng đất tại quốc lộ 10, xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định; diện tích đất lần lượt 242,2m2 và 405,4m2. Ngoài ra, tài sản đảm bảo cần đấu giá là 1 xe ô tô bán tải nhãn hiệu Mitsubishi, sản xuất năm 2017 do Công ty TNHH Trung Linh Phát sở hữu. Tài sản đấu giá thứ ba là 1 quyền sử dụng đất diện tích 440m2 do Trung Linh Phát đứng tên, tại xã Lai Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Công ty TNHH Trung Linh Phát vốn là doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu chiếm thị phần lớn tại các tỉnh phía Bắc. Gần đây doanh nghiệp này liên tục bị các ngân hàng rao bán tài sản để thu hồi nợ xấu.