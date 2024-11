Ngân hàng nào đang trả lãi suất huy động bậc thang cao nhất?

Một số ngân hàng như Techcombank, ACB, Bac A Bank, VPBank,… đang niêm yết lãi suất huy động bậc thang với ưu đãi dành cho khách hàng có số dư tiền gửi cao. Techcombank là một trong những ngân hàng đang áp dụng chính sách trả lãi suất huy động bậc thang theo 3 mức tiền gửi khác nhau gồm: dưới 1 tỷ đồng; từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng; và từ 3 tỷ đồng trở lên. Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến áp dụng cho tài khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, kỳ hạn 1-2 tháng đang là 3,35%/năm, 3-5 tháng 3,65%/năm, 6-11 tháng 4,55%/năm, và 12-36 tháng 4,85%/năm. Trong khi đó, lãi suất huy động trực tuyến áp dụng cho tài khoản tiền gửi từ 1 đến dưới 3 tỷ đồng niêm yết cao hơn 0,1%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng, tương ứng 3,45%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 1-2 tháng, và 3,75%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 3-5 tháng. Đối với tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6-11 tháng, lãi suất đang là 4,6%/năm, và 12-36 tháng là 4,9%/năm (cao hơn 0,05%/năm so với tài khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng). Mức lãi suất áp dụng cho tiền gửi từ 3 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn 1-2 tháng 3,55%/năm, 3-5 tháng 3,85%/năm (cao hơn 0,2%/năm so với lãi suất áp dụng cho tiền gửi dưới 1 tỷ đồng). Lãi suất các kỳ hạn còn lại cao hơn 0,1%/năm so với tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Trong đó, lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng 4,65%/năm, 12-36 tháng là 4,95%/năm. ACB là ngân hàng duy trì chính sách lãi suất tiết kiệm bậc thang với 4 mức gửi khác nhau: dưới 200 triệu đồng, từ 200 triệu đến dưới 1 tỷ đồng, từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng, và từ 5 tỷ đồng trở lên. Chênh lệch lãi suất giữa các mức tiền gửi hiện nay tại ACB từ 0,05-0,1%/năm. Trong đó, biểu lãi suất huy động trực tuyến áp dụng cho tài khoản tiền gửi dưới 200 triệu đồng là 3,1-3,2%/năm kỳ hạn 1-2 tháng, 3,5%/năm cho kỳ hạn 3 tháng, 4,2%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, 4,3%/năm cho kỳ hạn 9 tháng, và 4,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Lãi suất huy động cao nhất tại ACB được ấn định cho tiền gửi từ 5 tỷ đồng trở lên. Kỳ hạn 1-2 tháng có lãi suất lần lượt 3,3% và 3,4%/năm, kỳ hạn 3 tháng 3,7%/năm, kỳ hạn 6 tháng 4,4%/năm, kỳ hạn 9 tháng 4,5%/năm, và kỳ hạn 12 tháng có lãi suất cao nhất là 5,1%/năm. Ngoài ra, ACB vẫn duy trì chính sách lãi suất thưởng bậc thang của tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn. Mức thưởng lãi suất là 0,1%/năm cho tiền gửi từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng; 0,15%/năm cho tiền gửi từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng; và 0,2%/năm cho tiền gửi từ 5 tỷ đồng trở lên. Do đó, lãi suất huy động thực tế cao nhất tại ACB có thể lên đến 5,3%/năm nếu khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng với số dư tiền gửi từ 5 tỷ đồng. Trong khi đó, Bac A Bank áp dụng hai biểu lãi suất huy động khác nhau dành cho tiền gửi dưới 1 tỷ đồng và từ 1 tỷ đồng trở lên. Theo biểu lãi suất huy động dành cho tài khoản dưới 1 tỷ đồng, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-2 tháng là 3,95%/năm, kỳ hạn 3 tháng 4,25%/năm, kỳ hạn 4-5 tháng 4,45%/năm, kỳ hạn 6-8 tháng 5,4%/năm, kỳ hạn 9-11 tháng 5,5%/năm, kỳ hạn 12 tháng 5,8%/năm, kỳ hạn 13-15 tháng 5,85%/năm, và kỳ hạn 18-36 tháng có lãi suất lên đến 6,15%/năm. Biểu lãi suất áp dụng cho tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên được Bac A Bank niêm yết lãi suất cao hơn 0,2%/năm. Theo đó, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng đã đạt mức 6%/năm, kỳ hạn 13-15 tháng có lãi suất 6,05%/năm, và kỳ hạn 18-36 tháng có lãi suất lên đến 6,35%/năm, mức cao nhất thị trường hiện nay. Lãi suất huy động trực tuyến tại VPBank. (Ảnh chụp màn hình). VPBank cũng phân loại mức tiền gửi thành 3 mức khác nhau, dưới 10 tỷ đồng, từ 10 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng, và từ 50 tỷ đồng trở lên. Theo đó, lãi suất huy động trực tuyến cao nhất áp dụng cho tiền gửi dưới 10 tỷ đồng tại VPBank đang là 5,6%/năm khi gửi tiền kỳ hạn 24-36 tháng. Lãi suất huy động cao nhất đối với tiền gửi từ 50 tỷ đồng, kỳ hạn 24-36 tháng là 5,7%/năm. Ngoài ra, VPBank cộng thêm 0,1%/năm lãi suất cho khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn với số dư tối thiểu 100 triệu đồng. Do đó, lãi suất huy động cao nhất theo niêm yết tại VPBank có thể lên đến 5,8%/năm. Một số ngân hàng khác tuy không công bố biểu lãi suất huy động bậc thang nhưng cũng có những chính sách thu hút tiền gửi. Chẳng hạn Eximbank mới đây đã công bố lãi suất huy động dành riêng cho tiền gửi trực tuyến trong hai ngày cuối tuần. Lãi suất hai ngày cuối tuần kỳ hạn 1-2 tháng cao hơn 0,6%/năm so với ngày thường, kỳ hạn 3-5 tháng cao hơn từ 0,05-0,75%/năm, và lãi suất kỳ hạn 18-36 tháng cao hơn đến 0,9%/năm. Hiện lãi suất huy động trực tuyến hai ngày cuối tuần tại Eximbank cao nhất lên đến 6,3%/năm, áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 18-36 tháng. BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 9/11/2024 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 2,2 2,7 3,5 3,5 4,7 4,7 BIDV 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETINBANK 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETCOMBANK 1,6 1,9 2,9 2,9 4,6 4,6 ABBANK 3,2 3,9 5,5 5,6 5,9 6,2 ACB 3,1 3,5 4,2 4,3 4,9 BAC A BANK 3,95 4,25 5,4 5,5 5,8 6,15 BAOVIETBANK 3,3 4 5,2 5,4 5,8 6 BVBANK 3,8 4 5,2 5,5 5,8 6 CBBANK 3,8 4 5,5 5,45 5,65 5,8 DONG A BANK 3,9 4,1 5,55 5,7 5,8 6,1 EXIMBANK 3,9 4,3 5,2 4,5 5,2 5,8 GPBANK 3,2 3,72 5,05 5,4 5,75 5,85 HDBANK 3,85 3,95 5,1 4,7 5,5 6,1 KIENLONGBANK 3,7 3,7 5,2 5,3 5,6 5,7 LPBANK 3,6 3,8 5 5 5,4 5,7 MB 3,5 3,9 4,5 4,5 5,1 5,1 MSB 3,9 3,9 4,8 4,8 5,6 5,6 NAM A BANK 3,8 4,1 5 5,2 5,6 5,7 NCB 3,9 4,2 5,55 5,65 5,8 5,8 OCB 3,9 4,1 5,1 5,1 5,2 5,4 OCEANBANK 4,1 4,4 5,4 5,5 5,8 6,1 PGBANK 3,4 3,8 5 5 5,5 5,8 PVCOMBANK 3,3 3,6 4,5 4,7 5,1 5,8 SACOMBANK 3,3 3,6 4,9 4,9 5,4 5,6 SAIGONBANK 3,3 3,6 4,8 4,9 5,8 6 SEABANK 2,95 3,45 3,95 4,15 4,7 5,45 SHB 3,5 3,8 5 5,1 5,5 5,8 TECHCOMBANK 3,35 3,65 4,55 4,55 4,85 4,85 TPBANK 3,5 3,8 4,7 5,2 5,4 VIB 3,5 3,8 4,8 4,8 5,3 VIET A BANK 3,4 3,7 4,8 4,8 5,4 5,7 VIETBANK 3,8 4 5,2 5 5,6 5,9 VPBANK 3,6 3,8 4,8 4,8 5,3 5,3