Ngân hàng mắc kẹt vì dự án bến du thuyền của đại gia Lã Quang Bình

Hai ngân hàng từng nhiều lần rao bán khoản nợ lớn được thế chấp bởi quyền sử đất và tài sản tại dự án Bến du thuyền Hoàng Gia ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà của đại gia Lã Quang Bình. Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) vừa đề nghị truy tố ông Lã Quang Bình (Chủ tịch HĐQT CTCP Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông - ECpay) về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và đưa hối lộ. Năm 2016, dù ECpay không đủ điều kiện để cấp hạn mức tín dụng nhưng ông Bình cùng em gái Lã Thị Phương Liên móc nối với một số cán bộ ngân hàng lập khống hồ sơ để được cấp hạn mức tín dụng, giải ngân hàng nghìn tỷ đồng. Ông Bình còn bàn bạc, thống nhất cùng người khác đưa hối lộ 200.000 cổ phiếu EIN của CTCP Đầu tư Thương mại - Dịch vụ Điện lực (ECInvest) cho ông Đào Hoàng Thắng (giám đốc chi nhánh một ngân hàng) để giải quyết cho Công ty Thịnh Phát không bị chuyển nợ xấu và tiếp tục được giải ngân vốn trái quy định. Đại gia Lã Quang Bình. Ảnh: ECpay Ông Bình từng là Chủ tịch HĐQT ECpay, Chủ tịch HĐQT ECInvest, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Laluna và CTCP Khách sạn bến du thuyền. ECInvest sở hữu Khách sạn Du lịch điện lực (quận 1, TPHCM), Khách sạn Du lịch điện lực Vũng Tàu (phường 12, TP. Vũng Tàu) và một loạt dự án khách sạn nghỉ dưỡng khác tại Cần Thơ, Phú Quốc,... Đáng chú ý, CTCP Khách sạn bến du thuyền thành lập từ năm 2016. Doanh nghiệp này sở hữu dự án Bến du thuyền Hoàng Gia (Swisstouches La Luna Resort) tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Phối cảnh dự án Bến du thuyền Hoàng Gia. Ảnh: Marina Hotel Hai ngân hàng Agribank và VietinBank từng rao bán nợ nhiều lần tại dự án này. Tháng 9/2023, Agribank CN Đống Đa thông báo bán khoản nợ với giá khởi điểm 1.145 tỷ đồng. Agribank cho biết, khoản nợ của CTCP Khách sạn bến du thuyền được bảo đảm bằng toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản đấu giá gắn liền với đất hình thành trong tương lai thuộc dự án Trung tâm Bến du thuyền Hoàng Gia - Khu B tại phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang. Trong đó bao gồm 690 căn hộ và sân vườn penthouse tầng 36; tầng hầm và 35 tầng kinh doanh thương mại. Tất cả đều là những tài sản hình thành trong tương lai. Sau 10 lần đấu giá, tháng 8/2024, Agribank thông báo giá khởi điểm cho khoản nợ là 948,2 tỷ đồng và hiện chưa có thông tin gì thêm về kết quả đấu giá. Trước đó, Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Thành An từng rao bán khoản nợ có tài sản đảm bảo là dự án Trung tâm Bến du thuyền Hoàng Gia - Khu A để xử lý thu hồi nợ vay của CTCP Khách sạn bến du thuyền. Tổng dư nợ tín dụng tại thời điểm rao bán lần đầu (tháng 8/2022) là hơn 540 tỷ đồng. Đến lần rao bán thứ 6, hồi tháng 6/2024, giá khởi điểm hạ xuống còn gần 486 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo cho khoản nợ trên bao gồm quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất rộng gần 6.000m2 tại dự án xây dựng khách sạn, căn hộ du lịch có thời hạn sử dụng đến năm 2064. Cùng với đó là toàn bộ bất động sản hình thành thuộc dự án, bao gồm nhưng không giới hạn, như các máy móc, trang thiết bị, nội thất, công cụ dụng cụ, phương tiện vận tải và các động sản khác. Từ đó đến nay, nhà băng cũng chưa công bố thêm thông tin về khoản nợ này.