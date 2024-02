Ngân hàng chật vật đấu giá tài sản của 'đại gia một thời'

Du thuyền, biệt thự, siêu xe của ông Trịnh Văn Quyết bị rao bán

Sau khi bị khởi tố, bắt giam với cáo buộc "thao túng" và "che giấu thông tin chứng khoán", hàng loạt tài sản liên quan cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị nhiều ngân hàng rao bán để thu hồi nợ.

Sau 6 lần đấu giá bất thành, mới đây, du thuyền FLC Albatross của ông Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch FLC) tiếp tục được BIDV chi nhánh Quy Nhơn (thông qua công ty đấu giá) rao bán lần thứ 7 với mức giá giảm sâu.

Mức giá khởi điểm mới nhất là 23,294 tỷ đồng, giảm gần 2,6 tỷ đồng so với phiên đấu giá lần 6 và giảm 12,41 tỷ đồng so với giá khởi điểm công bố lần 1 cách đây hơn 1 năm, tương đương mức giảm 35% so với giá ban đầu.

FLC Albatross khi còn hoạt động tại khu vực biển Quy Nhơn. (Ảnh: FLC Biscom).

Du thuyền được ông Quyết nhập về Việt Nam vào năm 2018. Tài sản này đang thế chấp tại BIDV chi nhánh Quy Nhơn, đã qua sử dụng, được đưa ra đấu giá để xử lý thu hồi nợ.