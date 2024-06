Ngân hàng bán vàng vắng tanh vắng ngắt

Hội An là một thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Phố cổ Hội An từng là một thương cảng quốc tế sầm uất, gồm những di sản kiến trúc đã có từ hàng trăm năm trước, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới từ năm 1999. Du khách thường biết đến Hội An bởi những dãy tường vàng và khu phố cổ hàng tram năm tuổi, nhưng có thể bạn chưa biết, tại Hội An còn có hàng ngàn phong cảnh hữu tình đầy say đắm. Đặc biệt là khi hoàng hôn buông xuống, Hội An đẹp tuyệt với.