Ngân hàng bán vàng online, khách canh nhiều ngày vẫn khó mua

"Những lần tôi đăng nhập thường rất sớm, trong khung giờ bắt đầu mở bán của ngân hàng, ví dụ từ 9h - 10h sáng. Thậm chí có hôm cẩn thận, tôi còn vào từ 8h30, nhưng do chưa đến giờ giao dịch nên tôi lại chờ và liên tục cập nhật từ sau đó để hy vọng giữ chỗ. Nhưng lần nào cũng thấy thông báo ngân hàng đã hết số, không biết nguyên nhân tại sao? Tôi hỏi bạn bè của mình thì cũng thấy chưa có ai mua được", chị Lan nói.

Trong khi đó, chị Thu Yến (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đặt câu hỏi: "Tôi cứ nghĩ là ngân hàng mỗi hôm sẽ có quota bán vàng riêng, tức là mỗi ngày sẽ phát số riêng, không liên quan đến những hôm trước. Vậy tại sao tôi vào website từ đúng 9h mà vẫn không thể nào có số?".

Theo ghi nhận của VTC News chiều 14/6, lượng người đến xếp hàng để mua vàng tại nhiều chi nhánh ngân hàng đã giảm bớt. Tuy nhiên, không ít trong số đó cho biết, do không thể mua được bằng hình thức online nên đành chấp nhận đến mua trực tiếp.

"Mạng lúc thì tắc nghẽn, lúc vào được thì ngân hàng lại thông báo lựa chọn điểm giao dịch khác hoặc quay lại đăng ký vào ngày làm việc tiếp theo do VCB đã nhận đủ số lượng khách hàng đăng ký mua vàng miếng SJC của ngày hôm nay. Ra ngoài thị trường cũng không thể mua được vàng nên tôi không còn kênh nào khác là đội nắng đến ngân hàng ngồi chờ mua", bà Hoàng Thị Phương (quận Đống Đa, Hà Nội) nói.

"Do tuổi cao, ngại ra xếp hàng, chờ đợi lâu ở ngân hàng để mua vàng nên tôi đã thử mua online. Tuy nhiên, do kém công nghệ nên tôi phải nhờ con cháu đăng ký hộ, vậy mà liên tục gặp tình trạng không mua được khiến chúng nó cũng nản. Thôi thì tôi đành lại ra đây chờ. Đang cần mua vài cây vàng để tích trữ mà tình hình này khó quá, không biết bao giờ mới mua đủ. Ngân hàng thì không bán nhiều, mua được 1 lượng cũng khó khăn, chật vật mãi chưa mua xong", bà Phương than thêm.

Còn anh Hoàng Văn Nam (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã nhờ cả mấy người thân trong nhà đăng ký giúp nhưng vẫn chưa được. Anh nói: "Sang tuần sau, nếu vẫn gặp tình trạng này thì tôi sẽ vừa đăng ký online vừa ra ngân hàng để trực tiếp mua, như thế cho chắc ăn".