Ngân hàng bán vàng giá 80 triệu/lượng, ông lớn hết cửa làm giá?

Nếu giá bán ra sát giá thế giới, người dân sẽ mua rất nhiều. Song, ông Huân băn khoăn, nếu nhiều người mua thì có đủ lượng cung không? Khi người dân mua nhiều liệu ngân hàng có lại bán giá cao?

Doanh nghiệp kinh doanh vàng hết cửa làm giá?

Cũng chia sẻ với PV VietNamNet, chuyên gia vàng Trần Duy Phương đánh giá, phương án can thiệp mới của NHNN tích cực, có tính khả thi, hiệu quả hơn so với phương án đấu thầu vàng, do Nhà nước sẽ quyết định giá theo mong muốn để thu hẹp chênh lệch giá trong nước và thế giới.

Còn trước đây, giá do các doanh nghiệp và ngân hàng quyết định dựa theo nhu cầu và lợi nhuận nên khó làm cho giá bình ổn.

“Thay vì các doanh nghiệp kinh doanh vàng chủ động phát giá, niêm yết giá theo ý muốn của họ dựa trên cung - cầu như trước thì sắp tới, họ có thể phải nhìn vào giá của nhóm Big4 để đưa ra mức giá riêng”, ông Phương cho hay.

Theo vị chuyên gia, với việc thay thế bằng phương án cho nhóm Big4 bán vàng ra theo chỉ định của NHNN, giá bán căn cứ theo giá thế giới, cộng với một phần biên lợi nhuận nào đó để cho ra mức giá bán hợp lý, theo kỳ vọng của NHNN. Điều này sẽ tạo hiệu ứng tâm lý, nhiều người sẽ không còn đầu cơ, tích trữ. Thị trường đã xuất hiện lực bán, giá đã bắt đầu suy giảm.