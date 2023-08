Ngăn chặn tấn công mạng lan rộng nhờ cơ chế chia sẻ thông tin

Những thách thức trên đòi hỏi cần có sự tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin cũng như cần sự nỗ lực hợp tác cụ thể trong việc phòng chống các mối đe dọa an toàn thông tin và hợp tác trong việc đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực an toàn thông tin chất lượng cao.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Thành Hưng, nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT, Chủ tịch VNISA cho biết, ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, kỹ thuật số, xã hội thông tin, sự phụ thuộc ngày càng gia tăng của con người vào Internet, các mối đe dọa nghiêm trọng về an toàn, an ninh cũng gia tăng về quy mô, mức độ và phạm vi mang tính toàn cầu, là thách thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức và doanh nghiệp.

Chiều ngày 4/8, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và Cơ quan An toàn thông tin Nhật Bản (NISC) tổ chức hội thảo chủ đề “Tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin về an toàn, an ninh mạng giữa cơ quan, tổ chức nhà nước và doanh nghiệp”.

“Tuy nhiên, để hợp tác hiệu quả, chúng ta cần vượt qua nhiều trở ngại, rào cản như các vấn đề về pháp lý, cách thức tiếp cận, tạo lập niềm tin lẫn nhau”, ông Nguyễn Thành Hưng chia sẻ.

Cũng theo ông Nguyễn Thành Hưng, với vai trò của một hiệp hội ngành nghề trong lĩnh vực an toàn thông tin, thời gian qua VNISA đã thể hiện trách nhiệm xã hội thông qua nhiều hoạt động kết nối cộng đồng an toàn thông tin, xây dựng hệ sinh thái an toàn thông tin, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa nhà nước với cộng đồng an toàn thông tin, tăng cường nhận thức và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt là, chung tay tạo dựng niềm tin trong xã hội – nền tảng vững chắc cho việc thiết lập mối quan hệ hợp tác hiệu quả và bền vững giữa các bên trong phòng chống các nguy cơ ngày càng gia tăng về an ninh, an toàn thông tin.

Việc VNISA chủ trì tổ chức Hội thảo chủ đề “Tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin về an toàn, an ninh mạng giữa cơ quan, tổ chức nhà nước và doanh nghiệp” mang đến cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp an toàn thông tin tại Việt Nam cơ hội được học hỏi cách bảo đảm an toàn thông tin mạng của Nhật Bản.

Đây là một quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng chiến lược an toàn, an ninh mạng, trong việc triển khai hiệu quả hợp tác công – tư cũng như trong việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực.