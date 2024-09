Ngắm KIA Carnival 2025 với màn lột xác toàn diện

KIA Carnival 2025 vừa được ra mắt tại Việt Nam đã có màn lột xác hoàn toàn mới cùng khả năng vận hành tối ưu hơn. Mới đây, KIA Carnival 2025 đã chính thức được ra mắt tại Việt Nam với sự thay đổi lớn ở phần thiết kế ngoại thất và các trang bị tiện nghi bên trong. Có thể nói, KIA Carnival 2025 mang ngôn ngữ thiết kế mới đồng bộ với những mẫu xe được ra mắt gần đây của gia đình KIA như KIA Seltos, KIA Sonet với bộ nhận diện mới ở phần đèn chiếu sáng, đèn hậu hay kể cả là lưới tản nhiệt. Tuy nhiên, do có kích thước lớn hơn nên các đường nét mới của KIA Carnival 2025 cũng mang đến cảm giác bệ vệ, mạnh mẽ hơn. Ở thế hệ mới, KIA Carnival 2025 sẽ không còn động cơ xăng 3.5L mà sẽ chỉ còn một tuỳ chọn động cơ dầu tăng áp SmartStream 2.2D đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Mẫu xe vẫn có đầy đủ các phiên bản 7 chỗ và 8 chỗ nhằm đáp ứng được nhu cầu sử dụng xe cho gia đình, doanh nghiệp hoặc chaỵ dịch vụ. Về mặt kích thước, KIA Carnival 2025 có các số đo DxRxC tương ứng là 5.155 x 2.010 x 1.775mm cùng chiều dài cơ sở 3,090mm. Trong khi đó khoảng sáng gầm xe ở mức 172 mm - nếu so với những mẫu SUV cỡ nhỏ như KIA Sonet, KIA Seltos thì KIA Carnival còn có khoảng sáng gầm nhỏ hơn. Khối động cơ dầu tăng áp SmartStream 2.2D trên KIA Carnival 2025 có khả năng sản sinh công suất tối đa 199 mã lực tại 3800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 440 Nm tại 1750-2750 vòng phút. Đi kèm là hộp số tự động 8 cấp. Mẫu xe này có khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong 10.7 giây và mức tiêu hao nhiên liệu trung bình đạt khoảng 7.0L/100km. Nhìn trực diện đầu xe sẽ thấy KIA Carnival 2025 đã được thay đổi thiết kế cụm đèn chiếu sáng với thiết kế mới với tên gọi Star Map khá tương đồng với KIA Sonet và KIA Seltos mới. Cụm lưới tản nhiệt cũng được tái thiết kế lại mở rộng hơn tạo sự bề thế cho mẫu xe này. Ở phần đầu xe có thể dễ dàng nhận ra camera 360 độ, cảm biến va chạm trước. Cụm đèn LED hậu cũng được thiết kế lại với cụm đèn xi-nhan LED được đưa lên cao giúp các phương tiện khác quan sát dễ hơn. Cốp sau vẫn đóng mở tự động bằng điện và thể tích khoang hành lý đạt mức 1.139 lít và có thể tăng đến hơn 4.110 lít nếu gập phẳng hàng ghế 2 và 3. KIA Carnival 2025 được trang bị vành hợp kim kích thước 19 inch với thiết kế khá lạ mắt khi được tạo hình vuông vắn. Hệ thống cảm biến áp suất lốp và phanh đĩa trước sau. Gương chiếu hậu kích thước lớn có điều chỉnh điện và tích hợp cảnh báo điểm mù. Không gian nội thất bên trong KIA Carnival 2025 cũng được thiết kế mới hiện đại và tinh tế hơn với chất liệu da cao cấp cùng nhiều trang bị tiện nghi. Cụm màn hình thiết kế cong nối liền màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch với màn hình kỹ thuật số sau vô-lăng cũng 12,3 inch. Màn hình giải trí có khả năng kết nối đa phương tiện Apple Car Play/Android Auto và đã được Việt hoá nên thuận tiện cho khách hàng sử dụng. Vô-lăng ba chấu tích hợp nhiều nút bấm điều khiển hỗ trợ người lái. Trong đó đáng kể nhất là cụm nút bấm điều khiển hệ thống an toàn chủ động ADAS 2.0 với kiểm soát hành trình chủ động, hỗ trợ giữ làn đường... Ngoài ra cũng phải nhắc đến lẫy gẩy số phía sau vô-lăng, chi tiết này mang đến sự linh hoạt hơn cho người lái mỗi khi cần chủ động thay đổi cấp số để tăng tốc, tăng sức kéo hoặc tối ưu khả năng tiêu thụ nhiên liệu. KIA Carnival 2025 cũng đã được trang bị hệ thống đèn LED viền nội thất bắt mắt. Đi kèm với đó là dàn loa BOSE cao cấp. Hàng ghế lái được trang bị ghế điều chỉnh điện tích hợp sưởi/làm mát và có thể nhớ ghế 2 vị trí. Riêng ghế phụ bên lái còn có nút điều chỉnh điện để người ngồi phía sau có thể tối ưu không gian ngồi cho hàng ghế thứ hai. Camera 360 độ trên KIA Carnival 2025 cho độ sáng tốt, sắc nét. Hàng ghế thứ hai chỉnh cơ với chốt an toàn ISOFIX cho ghế trẻ em. Hệ thống điều hoà tự động cho hàng ghế thứ hai. Các hàng ghế đều có cửa gió điều hoà độc lập. Không gian hàng ghế thứ ba cũng khá thoải mái nhờ vào chiều dài cơ sở 3.090mm của KIA Carnival 2025. Bên trong xe còn trang bị cửa sổ trời 2 vùng cho hàng ghế 1 và 2. Ngay cả hàng ghế thứ ba cũng có rèm chè nắng riêng ở cửa sổ cột C. Theo chia sẻ từ nhà sản xuất thì hệ thống khung gầm và hệ thống treo của KIA Carnival 2025 cũng được nâng cấp để mang đến sự vững chãi và êm ái hơn. Hoàng Hiển