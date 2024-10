Không chỉ giúp giảm độ hăng, việc ngâm hành tây trong nước lọc trước khi dùng chế biến món ăn còn có một số tác dụng khác. Hành tây rất giàu vitamin A, B, C và là một nguồn cung cấp đáng kể acid folic, canxi, phốt pho, magiê, crom, sắt và chất xơ. Là loại gia vị cực kỳ thông dụng, hành có mặt trong vô số món ăn, giúp khử mùi tanh, tăng hương vị. Đối với ẩm thực phương Đông, nó còn có tác dụng cân bằng hàn nhiệt nhờ tính ấm. Ngâm hành tây trong nước lọc có tác dụng gì? Thay vì sử dụng trực tiếp, nhiều người ngâm hành tây trong nước lọc rồi mới sử dụng. Các lợi ích của thao tác này bao gồm:

Ngâm hành trong nước lọc không chỉ giúp làm giảm mùi hăng khó chịu mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe bất ngờ. (Ảnh: The Kitchn) Giảm hăng, cay và tăng độ ngon Nhiều người không thích ăn hành vì e ngại mùi hăng đặc trưng của nó. Mùi hăng này có thể khiến nhiều người cảm thấy khó chịu, đặc biệt là khi sử dụng trong các món salad. Việc ngâm hành trong nước lọc giúp giảm bớt mùi hăng một cách hiệu quả. Nước sẽ làm loãng các hợp chất lưu huỳnh trong hành - yếu tố chính tạo nên mùi hăng khó chịu. Việc ngâm hành tây trong nước lọc còn có tác dụng làm tăng độ giòn, đồng thời tạo cảm giác ngọt hơn do vị cay giảm đi. Món ăn sử dụng hành ngâm sẽ có hương vị dịu nhẹ, dễ ăn hơn. Tránh gây khó chịu cho đường tiêu hóa Hành chứa nhiều chất xơ và prebiotic, giúp hỗ trợ tiêu hóa và duy trì hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh. Tuy nhiên, việc tiêu thụ nhiều hành tươi đôi khi có thể gây khó chịu cho dạ dày và ruột, đặc biệt với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, bị viêm loét dạ dày hay hội chứng ruột kích thích. Hành tươi có thể gây kích thích niêm mạc dạ dày và làm tăng sản xuất axit dạ dày, dẫn đến các triệu chứng khó chịu như ợ nóng, đầy hơi hoặc khó tiêu. Ngâm hành trong nước lọc trước khi ăn là thao tác giúp cho hành ít gây kích thích hơn đối với đường tiêu hóa. Giảm hôi miệng Việc ngâm hành tây trong nước lọc còn có tác dụng giảm mức độ hôi miệng sau khi ăn. Các hợp chất lưu huỳnh khi phân giải trong miệng sẽ tạo ra mùi hôi rất khó bay. Như trên đã nói, nước giúp làm giảm hàm lượng lưu huỳnh trong hành, từ đó hơi thở cũng sẽ đỡ nặng mùi. Cách này cũng giúp hạn chế tình trạng mùi hành bám trên tay khi chế biến. Tăng hiệu quả chống viêm và kháng khuẩn Hành là loại thực phẩm có tính kháng khuẩn và chống viêm tự nhiên. Nó chứa nhiều chất chống ôxy hóa mạnh, chẳng hạn như quercetin, ngăn ngừa sự hình thành của các gốc tự do trong cơ thể. Việc ngâm hành trong nước có thể giúp tăng cường các đặc tính này, đặc biệt khi bạn sử dụng hành sống trong salad hay món ăn khác. Nước lọc sẽ giúp làm mềm hành, giúp các hợp chất kháng viêm dễ dàng được hấp thụ vào cơ thể hơn. Việc bổ sung hành vào chế độ ăn uống hàng ngày sẽ giúp bạn tăng cường sức đề kháng, giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh viêm nhiễm và hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh. Theo VTC news