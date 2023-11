Ngắm chiều thu bình yên ở làng quê Đông Âu qua lăng kính du khách Việt

Cũng theo lời anh An, Súľovské Skaly là khu vực thung lũng, phía dưới có một ngôi làng người dân sinh sống, xung quanh là núi cao. Nhìn tổng quan, vẻ đẹp nơi đây hoang dã và trong trẻo.

"Cảnh đẹp và yên bình nhưng muốn có ảnh đẹp thì buộc mình phải leo lên thật cao. Mình cần tới hai ngày mới lặn lội chụp được những góc đẹp nhất ở đây, mất đâu đó 800km chạy xe. Nơi này vào cuối tuần khá đông vì lượng khách đến trải nghiệm leo núi, ngắm cảnh rất nhiều”, anh An cho hay.

Một trong những tấm ảnh anh An tâm đắc nhất tại đây là bức ghi lại hình ảnh vách núi thẳng đứng. Khi leo tới điểm chụp, anh không may bị trượt ngã, làm rơi máy ảnh. "Rất may là tôi và thiết bị đều không sao. Hơi vất vả nhưng thành quả là một khung cảnh ấn tượng, một bức ảnh đặc sắc", anh An chia sẻ.

Sau khi hoàn thành bộ ảnh ở Súľovské Skaly, anh An bắt đầu đến với Windmill Kunkovice, ngôi làng nhỏ thơ mộng, yên bình ở Cộng hoà Séc, tách biệt hoàn toàn với những thành phố châu Âu náo nhiệt. “Mình chọn nơi này vì nó cũng khá gần nơi mình ở. Mình từng chụp ảnh ngôi làng vào mùa xuân nên muốn chứng kiến, ghi lại thêm khoảnh khắc khi vào thu”, anh An chia sẻ.