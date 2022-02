Nga - Ukraine và những tù nhân của địa lý

Những ngày này, khi xung đột giữa Nga và Ukraine đang leo thang căng thẳng, tôi nhớ lại cuốn sách Những tù nhân của địa lý của Tim Marshall mà mình từng đọc trước đó không lâu. Có những cường quốc mãi mãi là tù nhân của địa lý, có những lý giải hết sức thú vị về tầm quan trọng của một dãy núi, một dòng sông đến lịch sử, chính trị, vị thế của một quốc gia… tất cả đều có trong cuốn sách này.

Tim Marshall là ký giả người Anh với hơn 25 năm kinh nghiệm về tin tức đối ngoại. Ngoài vai trò ký giả và biên tập viên, Marshall còn là nhà bình luận khách mời về các sự kiện thế giới cho BBC, Sky News. Những tù nhân của địa lý – tựa gốc Prisoners of Geography là một trong năm cuốn sách của ông đều nằm trong danh sách bán chạy của The New York Times và được xuất bản ra nhiều thứ tiếng.