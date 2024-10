Nga phạt Google số tiền cả thế giới choáng ngợp vì cao không tưởng

Một tòa án Nga vừa đưa ra án phạt khổng lồ dành cho Google, lên đến 20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 USD. Để thấy được mức phạt đối với Google khổng lồ ra sao, The Register cho biết khoản tiền phạt này cao gấp khoảng 200.000 tỷ lần so với giá trị tiền tệ thanh khoản hiện có trên toàn cầu. Vì sao Google hứng mức phạt chưa từng có trong lịch sử tại Nga? Mức phạt này được đưa ra sau khi 17 kênh truyền hình Nga bị xóa khỏi YouTube, một động thái diễn ra sau lệnh trừng phạt của Mỹ vào năm 2020 và đã được mở rộng kể từ khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra. Ban đầu, mức phạt là 100.000 rúp cho mỗi ngày Google giữ các kênh bị hạn chế, và con số này sẽ tăng gấp đôi mỗi tuần nếu công ty Mỹ không tuân thủ. Đáng chú ý, không có giới hạn tối đa cho mức phạt khiến cho tình hình trở nên khó kiểm soát. Theo thông tin từ RBC.ru, công ty con của Google tại Nga đã thực sự tuyên bố phá sản từ năm 2022, mặc dù đã phải nộp phạt hàng tỷ rúp vì các hành vi vi phạm. Tài sản của Google tại Nga hiện đã giảm sút đến mức gần như không còn giá trị thực sự nào. Vào tháng 8 vừa qua, Google đã vô hiệu hóa các tài khoản AdSense tại Nga, thực chất là ngừng hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình tại thị trường này. Mặc dù các dịch vụ như Google Search và YouTube vẫn có thể truy cập được, cùng với trình duyệt Chrome và các thiết bị chạy Android, người dùng Nga đang trải qua tình trạng chậm trễ nghiêm trọng do cơ sở hạ tầng của Google tại khu vực gần như đã bị bỏ hoang. Điều này đã tạo cơ hội cho các đối thủ địa phương như Yandex tìm cách chiếm lĩnh thị trường. Mặc dù việc chặn nội dung có thể được xem là phản ứng trước các lệnh trừng phạt của Mỹ và sự kiểm soát của Chính phủ Nga đối với truyền thông, nhưng thực tế là quốc gia này không thu được lợi ích gì từ việc hạn chế sự hiện diện của các công ty nước ngoài. Vào tháng 3, chính quyền Tổng thống V. Putin đã thông qua một luật mới cấm quảng cáo trực tuyến từ “các tác nhân nước ngoài”, bao gồm hầu hết các nội dung mà các nhà lãnh đạo nước này coi là “chống Kremlin”.