Nga chặn đứng một vụ tấn công khủng bố tàu hỏa

Nhà chức trách Nga vẫn chưa tiết lộ danh tính của nghi phạm. Ngoài ra, cũng không rõ người đàn ông này đã tuyên thệ trung thành với nhóm khủng bố nào.

Tháng trước, lực lượng an ninh Nga báo cáo đã ngăn chặn được một vụ tấn công khủng bố khác do các đối tượng có liên hệ với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Moscow lên kế hoạch. Trong vụ việc đó, một nhóm vũ trang được cho là thuộc nhánh IS ở Afghanistan (ISIS-K), đang lên kế hoạch nhắm vào các sĩ quan thực thi pháp luật nhưng sau đó đã bị lực lượng đặc nhiệm vô hiệu hóa.

Các nghi phạm đã bị tiêu diệt trong một cuộc đấu súng với các nhân viên an ninh. FSB lưu ý rằng các đối tượng ISIS-K bị phát hiện bao gồm các cá nhân đến từ các quốc gia Trung Á.