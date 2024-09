Neymar nói điều gây sốc về Kylian Mbappe, quan hệ rạn nứt nghiêm trọng

10 máy tính, 2 laptop và mô hình kính thực tế ảo đã được Dự án It Connects Us 2024 thuộc JCI Central Saigon trao tặng đến thầy trò hai trường Phổ thông dân tộc bán trú Mường Típ 1 và 2 tại Kỳ Sơn, Nghệ An.