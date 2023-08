Neymar chính thức rời PSG, tới Saudi Arabia nhận mức lương 'ông hoàng'

Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano đã bật từ khóa "Here We Go" (ám chỉ thương vụ thành công) trong vụ Neymar chuyển tới thi đấu cho Al Hilal. Chuyên gia Fabrizio Romano viết thêm: "Neymar đến Al Hilal, chúng ta cùng bắt đầu nào! Sau lời đề nghị khổng lồ mới được tiết lộ hai ngày trước, tất cả các bên liên quan đã chấp thuận".

Neymar rời PSG để tới khoác áo Al Hilal.