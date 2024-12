New Zealand rực rỡ sắc màu, Úc bắn pháo hoa sớm đón năm mới

New Zealand chào đón năm 2025 bằng những màn bắn pháo hoa hoành tráng trong khi phần còn lại của thế giới đang chuẩn bị thời khắc giao thừa. Những thành phố lớn đầu tiên chào đón năm mới ở New Zealand là Auckland và Wellington lúc 11 giờ GMT (18 giờ Việt Nam). New Zealand chào đón năm 2025 bằng những màn bắn pháo hoa rực rỡ. Ảnh: YouTube Pháo hoa được bắn từ Tháp Sky mang tính biểu tượng của Auckland khi đồng hồ điểm 0 giờ ngày 1-1-2025 (giờ địa phương). Ảnh: YouTube. New Zealand bắn pháo hoa chào đón năm 2025 Trong khi đó, TP Sydney – Úc cũng bắn pháo hoa 3 tiếng trước giao thừa để đón chào năm mới 2025. Úc tiến hành hai đợt bắn pháo hoa đón năm mới. Ảnh: Republic World Sự kiện bắn pháo hoa đêm giao thừa tại Sydney, bang New South Wales gồm hai đợt. Đợt đầu diễn ra vào lúc 21 giờ (17 giờ Việt Nam) ngày 31-12-2024 và đợt hai diễn ra vào đúng giao thừa (20 giờ Việt Nam ngày 31-12-2024). Pháo hoa được bắn từ xà lan ở cảng Jackson, Nhà hát Opera và cầu cảng Sydney, là điểm nhấn chính trong chương trình mừng năm mới. Hình ảnh bắn pháo hoa tại Úc Màn pháo hoa rực rỡ ở Cầu Cảng Sydney-Úc. Ảnh: Newzroom Afrika Màn pháo hoa rực rỡ ở Cầu Cảng Sydney-Úc. Ảnh: Newzroom Afrika Màn pháo hoa rực rỡ ở Cầu Cảng Sydney-Úc. Ảnh: Newzroom Afrika Màn pháo hoa rực rỡ ở Cầu Cảng Sydney-Úc. Ảnh: Newzroom Afrika Màn trình diễn ánh sáng đón năm mới ở Sydney - Úc. Ảnh: X Màn trình diễn ánh sáng đón năm mới ở Sydney - Úc. Ảnh: X Màn trình diễn ánh sáng đón năm mới ở Sydney - Úc. Ảnh: X Màn trình diễn ánh sáng đón năm mới ở Sydney - Úc. Ảnh: X Úc chào đón năm mới 2025 với màn bắn pháo hoa đêm giao thừa hoành tráng tại Sydney. Ảnh: X Hình ảnh chuẩn bị đón năm mới của một số nước châu Á

Nhật Bản đón năm mới với màn pháo hoa rực rỡ. Ảnh: The Japan Times Người dân địa phương cũng như du khách đến chùa Sensoji ở Tokyo - Nhật Bản để chào mừng sự khởi đầu năm mới. Ảnh: TimeOut Khách du lịch tham quan cầu Fengyu được trang trí bằng đèn lồng ở huyện Tuyên Ân, tỉnh Hồ Bắc - Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã Một cuộc diễu hành văn hóa được tổ chức tại Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang - Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã Các nghệ sĩ dân gian biểu diễn tại một khu chợ ở Yên Đài, tỉnh Sơn Đông - Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã Khách hàng mua đồ trang trí lễ hội tại một khu chợ ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô - Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã Những nghệ nhân làm bánh bao hình quả lựu mừng lễ hội ở tỉnh Sơn Đông - Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã