Netflix "phá lệ" tung game Squid Game miễn phí không giới hạn

Netflix tung game mobile Squid Game: Unleashed hoàn toàn miễn phí từ 17/12, mang đến trải nghiệm battle royale đậm chất series gốc cho mọi người dùng. Netflix vừa gây bất ngờ khi thông báo phát hành miễn phí tựa game mobile Squid Game: Unleashed cho tất cả người dùng từ ngày 17 tháng 12, không giới hạn trong phạm vi tài khoản xem phim của hãng. Đây được xem là bước đột phá của Netflix khi trước đây, các tựa game mobile của họ chỉ dành riêng cho người đăng ký dịch vụ. Giống như mô hình Apple Arcade, game của Netflix đều không có quảng cáo và giao dịch trong ứng dụng. Squid Game: Unleashed là game battle royale nhiều người chơi trực tuyến, cho phép người chơi tham gia cùng bạn bè trong các giải đấu sinh tử. Người chơi sẽ phải vượt qua các thử thách nguy hiểm được tái hiện từ series đình đám, cùng với những trò chơi mới lấy cảm hứng từ các hoạt động tuổi thơ quen thuộc. Netflix cũng đang phát triển nhiều tựa game dựa trên các series nổi tiếng khác như Emily in Paris, Too Hot to Handle và Virgin River. Bên cạnh đó, danh mục game của họ còn có các thương hiệu lớn như GTA: San Andreas – The Definitive Edition và Hades. Tại The Game Awards vừa qua, Netflix tiếp tục gây chú ý khi công bố Steel Paws - tựa game mới do Yu Suzuki, cha đẻ của các series đình đám như Shenmue, Virtua Fighter và Out Run phát triển. Game này sẽ ra mắt độc quyền trên Netflix vào năm 2025, yêu cầu người chơi phải có tài khoản thành viên của nền tảng.