Nét độc đáo trong trang phục truyền thống của dân tộc Lự ở Lai Châu

Phụ nữ dân tộc Lự sắp xếp trang phục dân tộc. (Nguồn: Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Lai Châu)

Theo Từ điển hiện vật văn hóa các dân tộc Việt Nam do Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Huy chủ biên mô tả: Loại váy ống của phụ nữ Lự được may bằng vải sợi bông nhuộm chàm. Trang trí váy chia thành từng mảng. Mảng trên cùng chiếm 1/3 chiều dài váy, được dệt các đường sọc ngang nhỏ, màu trắng; mảng giữa là dải hoa văn dệt hình quả trám lồng vào nhau, hình sóng nước, hình hoa; mảng chân váy, chiếm gần một nửa chiều dài, chủ yếu là vải chàm đen trên đáp các dải vải hoa dọc hoặc khâu đáp những miếng vải khác màu hình tam giác. Gấu váy được viền vải trắng. Váy chủ yếu do phụ nữ làm và sử dụng. Loại may bằng vải tơ tằm được dành để mặc trong cưới xin hoặc lễ hội.

Khác với trang phục của phụ nữ, trang phục của nam giới người dân tộc Lự đơn giản hơn, với quần áo được nhuộm chàm đen, áo cánh kiểu xẻ ngực cài cúc tết dây vải, có hai túi ở hai vạt áo.

Nam giới người Lự thường đội khăn đen gấp nếp cuốn nhiều vòng. Trong sinh hoạt, họ thường đem theo bên mình chiếc túi đeo do phụ nữ Lự làm ra. Chiếc túi được làm với nhiều kích cỡ khác nhau và trang trí bằng các hoạ tiết hoa văn với đủ các màu sắc rực rỡ. Đây cũng là một sản phẩm có giá trị về thẩm mỹ.

Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống dân tộc Lự, mới đây Thứ Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy đã ký văn bản số 2024/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội thảo "Bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống của dân tộc Lự tỉnh Lai Châu gắn với phát triển du lịch."

Hội thảo sẽ là dịp để các chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa, dân tộc học và nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản, am hiểu bản sắc văn hóa là người dân tộc Lự…đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị trang phục truyền thống dân tộc Lự, quảng bá các giá trị văn hóa tiêu biểu của đồng bào dân tộc Lự đến du khách trong và ngoài nước./.

