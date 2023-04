Nên ứng phó với đợt tăng ca nhiễm Covid-19 mới như thế nào?

Nhìn chung, không có nước nào trên thế giới đi ngược lại xu hướng nói trên, hay nói cách khác là không có nước nào áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt, khẩn cấp về chống Covid-19 ở giai đoạn hiện nay.

Về tình hình trong nước, căn cứ thực tế cũng như thông báo khẩn của Bộ Y tế cho thấy vấn đề hiện nay chỉ là số lượng ca mắc Covid-19 hàng ngày có tăng lên, chứ không phải phát hiện ra điều gì mới về y khoa như có chủng virus mới, lây nhanh hơn, tỷ lệ tử vong cao hơn.

Con số ca nhiễm tăng cũng chỉ là vài trăm ca một ngày trên toàn quốc, một con số rất nhỏ so với thời khi chúng ta vừa mở cửa trở lại. Số mắc mới khi ấy còn hàng chục nghìn ca một ngày, nhưng Việt Nam vẫn quyết tâm mở cửa lại xã hội. Diễn biến sau đấy của dịch đã chứng minh Việt Nam làm đúng.

Dịch Covid-19 đã và đang qua đi, không còn là một dịch bệnh khẩn cấp nữa mà trở thành một dạng bệnh lưu hành theo mùa, giống như cúm. Cơ sở khoa học của kết luận này đã được khẳng định là do tiến hóa tự nhiên của các dịch bệnh sẽ chuyển thành các chủng dễ lây nhiễm hơn, nhưng giảm độc lực và do trong xã hội đã có miễn dịch cộng đồng.

Đây cũng chính là lý do khiến cho Mỹ và nhiều nước trên thế giới dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về y tế do Covid-19. Đợt tăng số ca nhiễm mới Covid-19 này ở Việt Nam cũng trùng với đợt tăng các bệnh lây truyền qua đường hô hấp do chuyển mùa mà thôi