Sung đóng vai trò cây phong thủy với ý nghĩa may mắn, sung túc, đủ đầy; nên trồng cây sung ở đâu là điều không ít người băn khoăn. Với tên gọi mang ý nghĩa "đầy đủ", "sung túc", cây sung rất được người Việt Nam ưa chuộng. Nhiều gia đình trồng sung như một loại cây cảnh, cây phong thủy. Những quả sung mọc thành chùm, đan xen quấn quýt nhau được cho là thể hiện sự thịnh vượng của cả gia đình. Nhìn chung, loài cây này được cho là biểu tượng của may mắn, sức khỏe, tài lộc, thành công lâu bền.

Nên trồng cây sung ở đâu? Nhiều người xếp sung vào nhóm cây "tứ linh" gồm đa- sung - sanh - si, bên cạnh nhóm cây "tam đa" là sung - vừng - tuế. Theo quan niệm phong thủy, cây sung rất hợp với những người tuổi Dần, Thìn, Tỵ và Mùi; mang lại năng lượng tích cực, giúp cân bằng và tăng cường may mắn, tài lộc cho những người thuộc các con giáp trên. Nên trồng cây sung ở đâu? Do cây sung mang nhiều ý nghĩa tốt lành, nó thường được trồng phía trước và trong vườn nhà, trước văn phòng hoặc các cơ sở kinh doanh. Người ta cho rằng vị trí trồng cây sung như vậy sẽ tạo ảnh hưởng tốt về phong thủy, mang lại sự may mắn, thịnh vượng cho chủ nhân. Cây sung phát triển rất nhanh, có thể đạt kich thước lớn nên việc trồng nó trước nhà sẽ tốn khá nhiều diện tích, cần phải cắt tỉa cành lá thường xuyên. Do đó ngày nay, khi trồng sung với mục đích làm cảnh hoặc phong thủy, nhiều người chọn cây sung bonsai, vừa đẹp và vừa tiết kiệm không gian. Cây sung bonsai cần có dáng to đẹp, chắc khỏe vì mọi người quan niệm rằng, cây khẳng khiu nhỏ bé sẽ khiến vận khí giảm, trở nên èo uột. Nó cần được cắt tỉa thường xuyên để tránh trở nên quá rậm rạp. Nếu muốn trồng cây sung to, trong điều kiện, đặc điểm nhà cửa vườn tược hiện nay, các gia đình nên trồng ở mé bên nhà hoặc sau nhà. Chúng sẽ được phát triển tự nhiên, cao lớn, cành lá và quả đều sum suê, đại diện cho sự hưng vượng của gia chủ. Quả và lá cây sung cũng rất hữu ích trong đời sống hàng ngày.

Cây sung có thể phát triển rất lớn. (Ảnh: T.H) Lưu ý khi trồng cây sung Cây sung trưởng thành có thể phát triển rất to nên khi trồng trong vườn nhà, gia chủ cần chú ý để bảo đảm sự hài hòa của tổng thể cảnh quan. Hiện nay trên thị trường có giống sung ta và sung Mỹ. Cây sung Mỹ dáng nhỏ, quả to. Cây sung ta thân xù xì, dáng cổ kính, quả sai hơn. Sung cảnh không đòi hỏi chăm sóc đặc biệt, song nếu muốn cây phân nhiều cành, lá nhỏ và cành không vươn dài, gia chủ cần chú ý bón lân và cắt tỉa. Cần điều tiết lượng nước tưới và số lần tưới để khống chế sinh trưởng của cây. Phân bón cho cây sung có thể là phân chuồng ủ hoai hoặc NPK. Nên bón vào mùa mưa, hoặc bón xong phải tưới nước để tránh tình trạng cháy lá. Theo VTC news