Nền tảng hỗ trợ diễn tập thực chiến sẽ ra mắt trong năm nay

Phát hiện hàng nghìn lỗ hổng, điểm yếu nhờ diễn tập thực chiến

Chú trọng hoạt động diễn tập thực chiến là 1 trong 5 định hướng trọng tâm của công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng được Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) khuyến nghị các bộ, ngành, địa phương quan tâm triển khai đồng bộ trong năm 2024.

Theo Cục An toàn thông tin, từ cuối năm 2021, đầu năm 2022, Việt Nam đã có một sự thay đổi tổng thể về diễn tập an toàn thông tin mạng. Tại Chỉ thị 60 ban hành tháng 9/2021, Bộ TT&TT đã định hướng chuyển dịch hoạt động diễn tập bảo đảm an toàn thông tin mạng sang hình thức thực chiến với phương thức, phạm vi, tính chất mới. Qua diễn tập thực chiến trên hệ thống thật và không có kịch bản trước, năng lực của các đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng sẽ được nâng cao.