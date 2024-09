Vị trí đặt tủ lạnh ảnh hưởng đến nhiều yếu tố trong không gian sống, vì vậy nên đặt tủ lạnh ở bếp, phòng khách hay phòng ăn là nỗi băn khoăn của không ít người. Tủ lạnh là thiết bị không thể không có trong các gia đình, không chỉ giúp tích trữ, bảo quản thực phẩm mà khả năng làm lạnh của nó còn giúp tạo ra nhiều món ngon, chẳng hạn như kem, sữa chua... Do có kích thước lớn, vấn đề đặt tủ lạnh ở bếp, phòng khách hay phòng ăn được nhiều gia đình đặt ra với mong muốn tối ưu về tiện ích và tạo ra sự hài hòa, hợp lý cho không gian sống. Nên đặt tủ lạnh ở bếp, phòng khách hay phòng ăn? Vị trí đặt tủ lạnh liên quan đến tính tiện nghi, sự hài hòa trong không gian sống và với những người quan tâm đến phong thủy thì nơi đặt thiết bị này cũng tạo ra những ảnh hưởng nhất định. Mỗi vị trí đều có những lợi ích và hạn chế riêng, việc hiểu rõ những điều này sẽ giúp bạn lựa chọn phương án bố trí tủ lạnh tối ưu, tạo ra không gian sống thoải mái và hợp lý. Đặt tủ lạnh trong bếp Gian bếp là là vị trí phổ biến và hợp lý nhất cho tủ lạnh. Bếp là nơi bạn chế biến thức ăn, trong khi tủ lạnh là nơi bảo quản nguyên liệu. Việc để tủ lạnh gần bếp giúp tiết kiệm thời gian khi nấu nướng, bạn dễ dàng lấy các nguyên liệu cần thiết mà không phải di chuyển xa. Hơn nữa, tủ lạnh cũng thường được thiết kế để phù hợp với không gian bếp, tạo sự đồng bộ và hài hòa với các thiết bị khác như bếp gas, lò vi sóng.

Nên đặt tủ lạnh ở bếp, phòng khách hay phòng ăn? Vị trí tốt nhất là phòng bếp. (Ảnh: Shutterstock) Theo quan niệm phong thủy, tủ lạnh thuộc hành Kim, trong khi bếp thường có nhiều yếu tố Hỏa (bếp gas, lửa). Hỏa khắc Kim, vì vậy việc đặt tủ lạnh quá gần bếp có thể gây xung khắc giữa hai yếu tố này. Tuy nhiên, việc để tủ lạnh trong phòng bếp cũng sẽ có tác dụng làm cân bằng tính hỏa. Để hạn chế sự xung khắc, bạn có thể đặt tủ lạnh ở một góc khuất hoặc một vị trí hơi xa bếp nấu để đảm bảo sự cân bằng trong không gian. Đặt tủ lạnh trong phòng khách Việc đặt tủ lạnh trong phòng khách có thể mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt nếu bạn thường xuyên tiếp đãi bạn bè và gia đình. Với tủ lạnh ở gần, bạn có thể dễ dàng phục vụ đồ uống, thức ăn mà không cần phải di chuyển ra bếp, từ đó tạo ra sự thuận tiện và thoải mái cho khách mời. Theo quan niệm phong thủy, nếu trong gia đình có người thuộc mệnh Kim, việc đặt tủ lạnh ở phòng khách có thể hỗ trợ tài vận, giúp gia chủ có nhiều may mắn hơn trong công việc. Bất kể thành viên nào trong gia đình thuộc hành Kim đều có thể kê tủ lạnh vào vị trí ngũ hành của mình để tăng tài vận. Nam chủ nhân mệnh Kim có thể đặt tủ lạnh ở góc Tây Bắc trong phòng bếp hoặc phòng khách. Tuy nhiên, cần chú ý không đặt tủ lạnh đối diện cửa chính. Tủ lạnh cũng không nên chiếm quá nhiều không gian trong phòng khách, gây cảm giác chật chội và không thoải mái. Đặt tủ lạnh trong phòng ăn Phòng ăn là nơi gia đình quây quần bên nhau, cùng dùng bữa. Việc đặt tủ lạnh ở đây có thể giúp bạn dễ dàng lấy đồ ăn, đồ uống khi cần thiết mà không phải di chuyển nhiều. Đặc biệt, nếu gia đình bạn thường xuyên tổ chức các bữa tiệc, việc có một chiếc tủ lạnh trong phòng ăn sẽ giúp tiết kiệm thời gian và tạo sự tiện lợi.

Phòng ăn cũng là vì trí lý tưởng để đặt tủ lạnh. (Ảnh: Home-designing) Tuy nhiên, nếu coi trọng phong thủy, khi đặt tủ lạnh trong phòng ăn, bạn cần lưu ý đến cách bố trí, không nên đặt gần cửa ra vào của phòng này để không ảnh hưởng đến sự ấm cúng và thoải mái của không gian. Tránh để tủ lạnh trống, vì chiếc tủ lạnh đầy đặn biểu thị sự sung túc, đầy đủ. Tóm lại, việc đặt tủ lạnh ở bếp, phòng khách hay phòng ăn phụ thuộc chính vào nhu cầu sử dụng và cấu trúc không gian của ngôi nhà bạn. Mỗi vị trí đều có những lợi ích và hạn chế riêng; việc lựa chọn đúng vị trí sẽ giúp tủ lạnh hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời tạo sự thuận lợi cho sinh hoạt hàng ngày. Một số lưu ý chung khi dùng tủ lạnh Dưới đây là một số lời khuyên chung để đảm bảo tủ lạnh phát huy tối đa công năng dù bạn quyết định đặt nó ở đâu: - Không nên kê tủ lạnh sát tường: Tủ lạnh cần khoảng trống để tỏa nhiệt, hệ thống dây cáp làm lạnh đằng sau tủ cần có không khí mát để làm nguội. Nếu đặt tủ sát tường, thiết bị sẽ tiêu tốn nhiều điện và mau xuống cấp. - Không đặt đồ lên nóc tủ lạnh: Nhiều gia đình có thói quen để đồ lên nóc tủ lạnh để tiết kiệm không gian, nhưng điều này không chỉ làm mất mỹ quan mà còn có thể khiến tủ lạnh gặp sự cố. Về mặt phong thủy, việc đặt đồ lên nóc tủ lạnh có thể gây xáo trộn năng lượng trong không gian sống. - Đảm bảo tủ lạnh không quá đầy hay quá trống: Tủ lạnh nhiều thức ăn sẽ làm lạnh nhanh hơn so với tủ lạnh trống, nhưng nếu tủ lạnh quá đầy thì hơi lạnh không thể tỏa đều, thiết bị tiêu tốn nhiều điện mà thực phẩm không nhận đủ độ lạnh. - Làm sạch tủ lạnh thường xuyên: Việc giữ cho tủ lạnh sạch sẽ không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ của thiết bị mà còn bảo đảm sức khỏe cho gia đình bạn. Theo VTC news