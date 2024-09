Neko Lê, Bùi Công Nam, BB Trần lần lượt bỏ cuộc vì thổi sáo quá khó

Trong tập 10 của của Series Why Call Me By Fire? tại Anh trai vượt ngàn chông gai, những phần tập luyện và tổng duyệt đầy căng thẳng của các anh tài cho Công diễn 4 lần đầu được công bố. Tiết mục song ca Chuyện nhà bé thôi, con đừng về (st: Kai Đinh) của Kay Trần, Bùi Công Nam ở Nhà Chín Muồi đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả và các Anh Tài khi đã khơi lên giá trị, tình cảm to lớn của gia đình qua cách kể chuyện xúc động. Với kinh nghiệm đã sáng tác và hát nhiều ca khúc về chủ đề gia đình, Bùi Công Nam khuyên Kay Trần đừng cố gắng hát “đẹp” mà phải hát thật cảm xúc. “Về phần hát, không quan tâm đến chuyện phải hát cho đẹp mà bạn phải là nhân vật của câu chuyện đó. Đôi lúc không cần phải ngân rung giọng cho đẹp câu chữ. Đôi khi bạn hụt hơi cũng được nhưng mà nó phải cảm xúc”, Bùi Công Nam bày tỏ. Ở tiết mục song ca của Nhà Trẻ, 2 “anh chàng độc thân” Quốc Thiên và Rhymastic đã cho khán giả thưởng thức một không gian cảm xúc mới của Đêm cô đơn (st: Trung Kiên) với không khí vui tươi và “tưng bừng” hơn so với bản gốc có nhịp điệu chậm rãi, mang nhiều nỗi buồn thường thấy. Quốc Thiên chia sẻ vì là lần đầu hát thể loại nhạc này nên anh khá lo lắng. Còn Rhymastic thì lại “tá hỏa” vì thời gian trôi quá nhanh, khiến anh và Quốc Thiên không có nhiều thời gian để tập luyện vũ đạo. 12H03 (st: APJ) là tiết mục song ca của Cường Seven và (S)TRONG Trọng Hiếu đến từ Nhà Cá Lớn. Cường Seven đã bày tỏ anh và (S)TRONG Trọng Hiếu có vài điểm trái ngược nhau khi làm việc, nhưng chính những điều này khi dung hòa với nhau lại giúp cho cả 2 tốt lên. Chia sẻ thêm về “tham vọng” khi mang đến một tiết mục đúng nghĩa performance trên sân khấu Công diễn 4 của chương trình, (S)TRONG Trọng Hiếu nói: “Chúng mình muốn tạo ra một phần trình diễn đỉnh cao về hát và nhảy. Tạo ra một phần trình diễn khi mà chúng mình già đi, có cháu, có chắt thì mình sẽ kể cho các cháu, các chắt nghe”. Đến với các tiết mục nhóm, tiết mục Chiếc khăn piêu (nhạc: Phát triển dân ca Xá, lời: Doãn Nho) mang đậm chất dân ca vùng núi Tây Bắc của Nhà Cá Lớn với sự hỗ trợ của nghệ sĩ sáo mèo Đinh Nhật Minh đã thổi một màu sắc mới hào hùng hơn nhưng vẫn giữ được cái hồn tình tứ đậm đà phong vị Tây Bắc của ca khúc. Điểm nhấn trong tiết mục Chiếc khăn piêu chính là hình ảnh Thanh Duy và Jun Phạm “bay lượn” trên cao mà không đeo bất kỳ đai bao hộ nào. Chia sẻ về quyết định mạo hiểm này, Thanh Duy bày tỏ cả hai đều bị thương ở cổ tay khi dây lụa siết chặt. NSND Tự Long đã rất lo lắng cho phần trình diễn mạo hiểm này của cả hai. Với tiết mục Mưa trên phố Huế (st: Minh Kỳ, Tôn Nữ Thụy Khương), Nhà Chín Muồi nỗ lực hết mình để mang đến không gian đậm chất Huế như kết hợp nghệ thuật múa chén, Nhã nhạc cung đình Huế, hình ảnh nón lá, tà áo dài thướt tha… Mưa trên phố Huế trở thành thử thách với nhóm Anh Tài ở độ tuổi 9x, khi mà trong thời gian ngắn, các nam nghệ sĩ trẻ này phải luyện hát sao cho ra đúng chất giọng của người Huế. Không chỉ vậy, việc dàn dựng sân khấu cũng là một trong những bài toán khó của Nhà Chín Muồi. Kiếp nạn của Nhà Chín Muồi còn nằm ở việc thổi sáo khi các Anh Tài lần lượt bỏ cuộc vì không thể chinh phục được nhạc cụ “khó nhằn” này. “Có một cái rất tréo ngoe, ban đầu Neko chọn thổi sáo, nhưng mà tập xong thì Neko bỏ cuộc tại vì nó khó quá, thì thôi chắc để BB làm. Tập được 1 ngày, BB nói là không có khả năng, đó là điều không thể. Violin mình bỏ ra 2 tháng chỉ tập một đoạn 15-20 giây thôi. Còn thổi sáo tập trong 3 ngày làm sao mà tập được. BB thổi tới mức chóng mặt, xây xẩm, nhức đầu vẫn không thổi được. Bùi Công Nam thấy BB bỏ cuộc rồi Bùi Công Nam cũng thử sức với sáo và kết quả Bùi Công Nam chọn đàn nguyệt chứ không thổi sáo được. BB nghĩ thật ra khó không có nghĩa là không làm được, nhưng mình phải có thời gian. Nếu như cho BB 1 tuần hoặc 2 tuần BB có thể làm được”, BB Trần kể lại “chông gai” của nhà Chín Muồi. Theo VOV