Negav rút khỏi show Anh trai

Negav đưa ra thông báo về việc anh không tham gia trình diễn tại concert Anh trai say hi vào ngày 19/10. Chiều 11/10, đại diện Negav xác nhận thông tin nam rapper rút khỏi concert 2 Anh trai say hi. “Rapper Negav xin phép không tham gia trình diễn tại đêm concert Anh trai say hi vào ngày 19/10. Chúng tôi kính mong khán giả tiếp tục ủng hộ concert 2 cùng với các anh trai để đêm diễn thật bùng nổ, đền đáp xứng đáng với sự yêu thương của mọi người đã dành cho chương trình trong thời gian qua”, thông tin được đăng tải trên Fanpage chính thức của Negav.

Sau ồn ào phát ngôn, Negav rút khỏi concert 2 Anh trai say hi. Tại concert Anh trai say hi trước đó, Negav vướng ồn ào phát ngôn, tự mãn về việc nghỉ học giữa chừng. Câu nói “Mẹ thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa?” của Negav bị phản ứng dữ dội. Số đông cho rằng Negav đang kích động việc bỏ học, có thể làm gương xấu cho khán giả trẻ. Bên cạnh đó, hàng loạt bài viết, bình luận trong quá khứ của Negav được chia sẻ lại. Anh bị nhận xét dùng ngôn từ thiếu thận trọng, phân biệt vùng miền, quấy rối tình dục đồng nghiệp… Thậm chí, Negav bị tố là người lập group 18+ với nhiều bài đăng nhạy cảm. Dù Negav ba lần lên tiếng xin lỗi cũng không thể làm nguội cơn giận dữ, chỉ trích của khán giả. Anh phải khóa toàn bộ trang cá nhân. Nhiều nhãn hàng gỡ hình ảnh nam rapper vì ồn ào. Sáng 2/10, Negav lên tiếng xin lỗi lần thứ 4. "Tôi nhận thức sâu sắc những sai lầm trong quá khứ là điều không thể đổi thay. Do vậy, một lần nữa tôi muốn gửi lời xin lỗi tận đáy lòng tới ba mẹ, gia đình, những người anh em, các nghệ sĩ, khán giả thân thương, các đối tác và đặc biệt là những người đã vô tình bị ảnh hưởng bởi câu chuyện cá nhân của tôi. Đây cũng là bài học đích đáng và đắt giá của bản thân. Cuối cùng, tôi xin được gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì đã làm mọi người thất vọng, lo lắng. Chân thành cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều", anh viết. Theo Tiền Phong