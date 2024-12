Negav lộ diện

Negav xuất hiện trong sự kiện giao lưu cùng dàn Anh trai say hi tại Hà Nội sáng 6/12. Nam ca sĩ từ chối trả lời truyền thông về việc trở lại concert ngày 7/12. Sáng 6/12, dàn nghệ sĩ Anh trai say hi có buổi giao lưu tại Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Bên cạnh Hieuthuhai, Dương Domic, Rhyder, Ali Hoàng Dương, Song Luân, Jsol... sự xuất hiện của Negav sau ồn ào phát ngôn gây chú ý. Đây là lần đầu nam ca sĩ lộ diện sau thời gian tạm ngừng hoạt động. Tại sự kiện, Negav có sự tương tác với người hâm mộ như ký tặng, chụp hình lưu niệm. Tuy nhiên, anh né tránh câu hỏi của báo chí về việc trở lại concert ngày 7/12.

Negav tại sự kiện sáng 6/12 ở Hà Nội. Trước đó, hình ảnh Negav có mặt trong chuyến bay ra Hà Nội cùng dàn nghệ sĩ Anh trai say hi dấy lên nghi vấn nam ca sĩ góp mặt ở đêm nhạc sắp tới. Tuy nhiên, phía Negav và nhà sản xuất chưa đưa ra thông báo chính thức. Câu hỏi Negav có tham gia trình diễn concert Anh trai say hi đêm thứ 3 và thứ 4 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình hay không vẫn là ẩn số.

Negav xuất hiện và thực hiện vũ đạo bài "Catch me if you can". Tại concert Anh trai say hi đầu tiên ở TPHCM, Negav gây tranh cãi khi phát ngôn bày tỏ sự tự mãn về việc nghỉ học giữa chừng. Câu nói “Mẹ thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa?” của Negav bị phản ứng dữ dội. Số đông cho rằng nam ca sĩ đang kích động việc bỏ học, có thể làm gương xấu cho khán giả trẻ. Nhận thức sai lầm, Negav lên tiếng xin lỗi. “Negav nhận thức sâu sắc những sai lầm trong quá khứ là điều không thể đổi thay. Do vậy, một lần nữa mình muốn gửi lời xin lỗi tận đáy lòng tới ba mẹ, gia đình, những người anh em, các nghệ sĩ, khán giả thân thương, các đối tác và đặc biệt là những người đã vô tình bị ảnh hưởng bởi câu chuyện cá nhân của mình. Đây cũng là bài học đích đáng và đắt giá của bản thân. Cuối cùng, Negav xin được gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì đã làm mọi người thất vọng, lo lắng. Chân thành cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều”, Negav chia sẻ. Dù Negav 4 lần xin lỗi, không thể xoa dịu cơn giận dữ của dư luận. Anh bị một số nhãn hàng hủy hợp đồng, phải tạm dừng hoạt động và rút khỏi concert thứ hai của Anh trai say hi. Theo Tiền Phong