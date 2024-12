Negav hát ở Anh trai say hi concert 3, cảm ơn khán giả vì đã bao dung

Sau khi vắng mặt ở concert 2 tại TP.HCM, rapper Negav chính thức trở lại với đêm diễn đầu tiên ở Hà Nội. Khi được Trấn Thành gọi đến tên Negav bước lên chào khán giả, các fan của nam rapper đồng loạt hú hét. Tối 7/12, concert Anh trai say hi đã diễn ra tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. Sau khi vắng mặt ở concert 2 tại TP.HCM, rapper Negav chính thức trở lại với đêm diễn đầu tiên ở Hà Nội. Kết thúc tiết mục mở màn, 30 Anh trai đứng trên sân khấu và lần lượt được Trấn Thành giới thiệu bước lên chào khán giả, đến tên Negav, các fan của nam rapper đồng loạt hú hét.

Negav phát biểu trong lần quay trở lại sân khấu "Anh trai say hi". Negav đã có chia sẻ ngắn sau thời gian dài mới quay trở lại sân khấu: "Thưa tất cả quý vị khán giả, thưa BTC Anh trai say hi và tất cả quý vị quan khách có mặt tại concert 3. Thật sự đối với em khi được đứng tại đây với tất cả các Anh trai là diễm phúc lớn nhất. Em muốn tri ân và ghi nhớ tình cảm mà mọi người dành cho em, đó là thứ em không thể thiếu được trong chặng đường làm nghề của em. Bên cạnh đó em biết ơn tất cả các cơ quan ban ngành, anh chị trong BTC vì đã bao dung, chấp thuận cho em có cơ hội để sửa sai. Em xin cảm ơn tất cả mọi người", Negav nghẹn ngào phát biểu. Sự xuất hiện của Negav cũng gây nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng hãy nam rapper đã biết lỗi và khán giả hãy cho anh cơ hội sửa sai. Tuy nhiên, cũng không ít người bày tỏ thời điểm hiện tại chưa phù hợp để rapper sinh năm 2001 đứng chung sân khấu với dàn Anh trai. "Negav được xuất hiện quá sớm, lại còn đứng trên sân khấu một sự kiện âm nhạc với hàng chục nghìn người. Tôi không hiểu nổi"; "Thích cách Cbiz và Kbiz phong sát idol khi có bê bối. Vì một xã hội xanh, sạch, đẹp"... một số tài khoản Facebook bình luận. Trước đó, Negav cũng xuất hiện trong các hoạt động của Anh trai say hi tại Hà Nội. Đây là lần đầu nam ca sĩ lộ diện sau thời gian tạm ngừng hoạt động vì những ồn ào đời tư thời gian qua. Ở concert đầu tiên, Negav dính lùm xùm liên quan đến phát ngôn về việc nghỉ học. Đứng trên sân khấu, nam rapper nói: "Khi đứng đây, em muốn nói chuyện với mẹ em. Mẹ ơi, mẹ thấy quyết định cho con nghỉ học đúng chưa?". Phát ngôn của Negav đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng. Phần đông khán giả đều tỏ ra không hài lòng trước thái độ "tự hào về chuyện nghỉ học" của anh. Số khác cũng chỉ trích Negav, cho rằng câu nói này của anh có thể sẽ gây tác động không tốt tới khán giả trẻ. Sau khi concert Anh trai say hi đầu tiên kết thúc, Negav đã lên tiếng xin lỗi. Anh tự nhận bản thân đã có phát ngôn không phù hợp, sai ngữ cảnh dẫn đến những hiểu lầm không đáng có. Tiếp đó nam rapper tiếp tục nhận nhiều chỉ trích khi từng có những bài viết sử dụng ngôn từ tục tĩu, thô tục trong hội nhóm kín trên Facebook. Negav tên thật là Đặng Thành An, sinh năm 2001. Năm 2018, anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc khi gia nhập đội Tổ Quạ. Anh có một số bài hát nổi bật như Ngủ một mình, Chăm sóc em, Em khiến anh muốn trở thành người Hà Nội... Theo VOV