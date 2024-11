Negav có được tái xuất tại concert Anh Trai Say Hi 3 ở Hà Nội?

Việc Negav có nên xuất hiện tại concert Anh Trai Say Hi 3 ở Hà Nội đang là tâm điểm chú ý của mạng xã hội. 45 ngày “mất tích” của Negav sau loạt scandal Còn nhớ ngày 28/9/2024 - đêm thứ nhất concert Anh Trai Say Hi, Negav gây tranh cãi về phát ngôn học tập. Ngay sau đó, anh bị “đào lại” hàng loạt bài viết dung tục, có ý quấy rối tình dục từ quá khứ.

Negav tại concert Anh Trai Say Hi thứ nhất. Một làn sóng tẩy chay mạnh mẽ đã diễn ra trên khắp không gian mạng khiến ngày 11/10, trước 8 ngày diễn ra sự kiện, Negav phải thông báo rút khỏi dàn nghệ sĩ trình diễn trong đêm concert 2. Trong suốt 45 ngày xảy ra sự việc, Negav lui vể ở ẩn, ngoài lời xin lỗi không có bất kỳ chia sẻ nào mới trên mạng xã hội, đồng thời chưa lộ diện ở các sự kiện giải trí. Mọi thông tin liên quan đến Negav đều được chia sẻ thông qua các thành viên của GERDNANG, như Manbo tiết lộ cả nhóm vẫn gọi điện tâm sự, khuyên nhủ nam rapper. Negav có nên tái xuất tại concert Anh Trai Say Hi 3 ở Hà Nội? Sau thời gian im lặng, làn sóng tẩy chay dường như cũng đã dịu đi, vì vậy nhiều người thắc mắc, concert Anh Trai Say Hi 3 ở Hà Nội liệu Negav có trở lại hay không? Trong suốt 2 năm qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã kết hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an để triển khai nhiều tọa đàm, hội thảo đề từ đó có thể xây dựng chế tài, biện pháp hạn chế sự xuất hiện hình ảnh, sản phẩm nghệ thuật biểu diễn của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn trên báo chí, các phương tiện truyền thông xã hội (nhất là trên Facebook, YouTube, TikTok) khi có vi phạm về pháp luật hoặc vi phạm quy tắc ứng xử trên không gian mạng. Theo giới chuyên gia, việc siết chặt quản lý, đưa ra các chế tài “cấm sóng, cấm diễn, cấm hoạt động trên mạng xã hội” là cần thiết. Vì vậy, thắc mắc Negav có nên trở lại tại concert Anh Trai Say Hi 3 ở Hà Nội hay không vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ. Negav, 23 tuổi, tên thật là Đặng Thành An, tập hát rap từ cấp hai. Năm 2018, anh bắt đầu theo đuổi âm nhạc, chung nhóm Gerdnang (nói lái từ Nerdgang - Những chàng trai mọt sách) với Hiếu Thứ Hai, Hurrykng. Anh có nhiều bản hit như Ngủ một mình (2022, hát chung Hiếu Thứ Hai), Chăm sóc em (2023), Em khiến anh muốn trở thành người Hà Nội (2023). Theo Gia Đình Việt Nam