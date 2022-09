NCT 127 phát hành album thứ 4, tiếc nuối vì quyết định ra đi của Lee Soo Man

Theo thông tin được đưa bởi Allkpop, Lee Soo Man đặt nền móng cho SM Entertainment vào năm 1995. Ông là thành viên hội đồng quản trị của SM cho đến năm 2010, khi ông quyết định từ chức nhưng vẫn giữ vai trò quản lý và sản xuất. Like Planning là công ty cá nhân của nhà sản xuất điều hành Lee Soo Man và là cổ đông lớn nhất của SM Entertainment.

Phía SM giải thích về vụ việc xem xét chấm dứt hợp đồng sản xuất sớm với Like Planning (công ty con của nhà sản xuất điều hành Lee Soo Man): "Công ty đã xem xét và thảo luận về hợp đồng sản xuất với Nhà sản xuất điều hành Lee Soo Man ở nhiều góc độ và được biết Nhà sản xuất điều hành Lee Soo Man muốn chấm dứt hợp đồng sản xuất sớm vào cuối năm nay".

SM đã thuê ngoài sản xuất cho Like Planning và trả hàng chục tỷ KRW (hàng triệu USD) tiền bản quyền cho Like Planning mỗi năm. Align Partners Asset Management, công ty sở hữu 1,1% cổ phần tại SM, chỉ ra rằng SM đã trả 142,7 tỷ KRW (102 triệu USD) tiền bản quyền cho Like Planning kể từ khi niêm yết trên thị trường chứng khoán cho đến quý 3 năm ngoái.

Theo VTV