Tráng rửa xoong nồi ngay sau khi nấu là thói quen của nhiều người làm nội trợ với mong muốn làm đến đâu dọn gọn gàng đến đó; liệu đây có phải là cách làm đúng? Để không mất nhiều thời gian dọn rửa sau bữa ăn và cũng để căn bếp luôn gọn gàng, nhiều bà nội trợ có thói quen vừa nấu vừa rửa những món đồ nhà bếp đã sử dụng, nấu xong tráng rửa xoong nồi ngay. Nấu xong có nên tráng rửa xoong nồi ngay? Mặc dù việc rút ngắn thời gian dọn dẹp nhà bếp đối khá quan trọng với nhiều người nội trợ, thói quen nấu xong tráng rửa xoong nồi ngay lại mang đến một số bất lợi. Dưới đây là một số lý do bạn nên đợi thêm một lát trước khi rửa nồi: Bảo vệ lớp chống dính Đối với những chiếc nồi và chảo có lớp chống dính, việc tráng rửa xoong nồi ngay sau khi nấu có thể làm lớp phủ này bị hỏng nhanh chóng. Nhiệt độ thay đổi đột ngột khi làm mát dụng cụ có thể gây ra các vết nứt nhỏ trên bề mặt chống dính, làm giảm hiệu quả và tuổi thọ của sản phẩm.

Nấu xong không nên tráng rửa xoong nồi ngay. (Ảnh: Taste of Home) Kéo dài tuổi thọ của dụng cụ nhà bếp Nhiệt độ cao và sự va chạm mạnh khi cố gắng cọ rửa có thể gây biến dạng hoặc làm hỏng các dụng cụ làm bếp theo thời gian. Việc để chúng nguội tự nhiên sẽ giúp bảo vệ cấu trúc và hình dáng ban đầu của xoong nồi. Đảm bảo an toàn cho người sử dụng Nước và dầu còn nóng khi tiếp xúc với da có thể gây bỏng. Chính vì vậy, chờ xoong nồi nguội trước khi rửa là cách đơn giản để bạn bảo vệ bản thân khỏi những rủi ro. Tiết kiệm nước và thời gian Khi nồi và chảo nguội hẳn, thức ăn thừa dễ dàng tách ra khỏi bề mặt, giúp việc làm sạch trở nên dễ dàng hơn, từ đó tiết kiệm nước và công sức so với việc cố gắng cọ rửa những vết bẩn cứng đầu khi xoong nồi vẫn còn nóng.

Rửa xoong chảo khi nguội để tiết kiệm nước và thời gian. (Ảnh: The Kitchn) Giảm tiêu thụ năng lượng Nếu bạn sử dụng máy rửa bát, việc để xoong nồi nguội trước khi xếp vào máy có thể giúp giảm chi phí năng lượng. Máy sẽ không cần tiêu tốn nhiều điện để làm nguội và làm sạch dụng cụ đang ở nhiệt độ cao. Tóm lại, nấu xong không nên tráng rửa xoong nồi ngay mà cần để nguội hẳn, điều này giúp bảo vệ dụng cụ nhà bếp, tiết kiệm tài nguyên và đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Cách giữ xoong chảo chống dính bền lâu Để đảm bảo độ bền và hiệu quả của xoong chảo, việc sử dụng và bảo quản đúng cách là rất quan trọng. Dưới đây là một số mẹo kéo dài tuổi thọ cho xoong chảo chống dính. Tránh dùng dụng cụ kim loại Bạn nên sử dụng các dụng cụ nấu ăn bằng gỗ, nhựa hoặc silicon khi nấu nướng với chảo chống dính. Đồ kim loại có thể làm xước bề mặt chống dính, giảm hiệu quả sử dụng. Sử dụng nhiệt độ phù hợp Bạn không nên làm nóng chảo ở nhiệt độ cao quá nhanh mà hãy để chảo nóng dần. Chỉ nên dùng nhiệt độ trung bình hoặc thấp khi nấu ăn để bảo toàn lớp chống dính. Điều này không chỉ bảo vệ chảo mà còn đảm bảo món ăn chín đều và giữ được vị ngon.

Sử dụng nhiệt độ phù hợp để đảm bảo tuổi thọ của xoong chảo. (Ảnh: Simply Recipes) Hạn chế đun nóng chảo không Bạn không nên để chảo không trên bếp quá lâu vì nhiệt độ cao có thể phá hủy lớp chống dính. Chỉ làm nóng chảo khi bạn đã sẵn sàng sử dụng. Rửa đúng cách Rửa xoong chảo với nước ấm và xà phòng nhẹ sau khi sử dụng. Hạn chế sử dụng máy rửa bát hay các chất tẩy rửa mạnh vì chúng có thể làm mòn lớp chống dính. Hãy để chảo nguội hoàn toàn trước khi rửa hoặc cất đi. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể làm cong vênh hay nứt lớp chống dính. Bảo quản hợp lý Khi bảo quản, bạn nên lồng thêm lớp vải hoặc vật liệu mềm giữa các xoong chảo để tránh ma sát gây trầy xước. Thay thế khi cần thiết Nếu lớp chống dính bị trầy xước nghiêm trọng hoặc bong tróc, đã đến lúc bạn cần mua chảo mới để đảm bảo an toàn sức khỏe. Theo VTCnews