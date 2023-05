Nàng thơ Rose BLACKPINK gây thương nhớ tại thảm đỏ Cannes 2023

Bông hồng nhà YSL cực xinh đẹp trong chiếc váy đen độc đáo đến từ hãng thời trang do chính mình làm đại diện.

Rose góp mặt tại LHP Cannes 2023 ngày thứ hai với vai trò là đại sứ toàn cầu của Saint Laurent để tham dự buổi công chiếu phim The Strange Way of Life.