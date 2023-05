Nắng nóng gay gắt khắp cả nước, có nơi trên 39 độ C

Ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng cục bộ

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 35-55%. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 45-55%.